A Laracha completa la nueva numeración de viviendas en el rural y recupera la toponimia tradicional

Indicador de vivienda en Montemaior Cedida

El Concello de A Laracha está ultimando la instalación de placas identificativas con la nueva numeración de viviendas en el rural, una actuación que permitirá completar la ordenación de los inmuebles en las trece parroquias del municipio. Los trabajos ya han finalizado en Lendo y Lemaio y continúan actualmente en Soandres, última fase de un proyecto iniciado en años anteriores.

En esta parroquia se prevé la colocación de 551 placas correspondientes a viviendas distribuidas en 68 núcleos de población, de los cuales 29 han sido recuperados dentro de esta iniciativa. En Lendo se instalaron 213 placas en 24 núcleos, incorporando siete nuevos topónimos, mientras que en Lemaio fueron 138 placas en 23 núcleos, con catorce denominaciones recuperadas.

La actuación responde a la necesidad de reorganizar la identificación de las viviendas tras los cambios introducidos en la década de los noventa con las Normas Subsidiarias Municipales. En aquel momento, muchos lugares fueron agrupados en el padrón para facilitar el desarrollo urbanístico, lo que provocó la pérdida de visibilidad de parte de la toponimia tradicional. Con la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que recoge los 311 núcleos existentes, esta agrupación dejó de ser necesaria y comenzó a generar problemas en la localización de inmuebles.

Por ello, el Concello impulsó este proyecto para recuperar la nomenclatura histórica y mejorar la precisión en el padrón. El proceso incluyó también el reconocimiento de los topónimos por parte del Instituto Nacional de Estadística, paso imprescindible para su incorporación oficial y para poder reempadronar a los vecinos en su ubicación exacta.