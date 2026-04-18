El Festival de Humor de A Laracha regresa en mayo con cuatro espectáculos

El monologista Oswaldo Digón Oswaldodigon.com

El Festival de Humor de A Laracha volverá en mayo con su duodécima edición, reafirmándose como una de las citas culturales más asentadas del municipio. Durante cuatro viernes consecutivos, la Casa da Cultura acogerá una programación variada que combina talento gallego y estatal, con propuestas pensadas para distintos públicos.

La edición de este año arrancará el 8 de mayo con Leti da Taberna, que presentará ‘Enredada’, su primer monólogo tras su popularidad en redes sociales. La humorista abordará, con un tono cercano y en gallego, temas como la influencia de las redes en la vida cotidiana. El 15 de mayo será el turno de Marcos Pereiro, que estrenará en A Laracha su nuevo espectáculo, ‘Os marcos’, una propuesta en la que reflexiona desde el humor sobre su trayectoria vital y los cambios que han marcado su identidad.

El cartel continuará el día 22 con Félix el Gato, veterano cómico madrileño con décadas de experiencia, que llevará a escena ‘Desde mi tejado’, un monólogo centrado en las situaciones cotidianas vistas desde una perspectiva irónica. El cierre llegará el 29 de mayo con Oswaldo Digón y su espectáculo ‘IN-CERTO’, una propuesta que combina stand-up e improvisación y que convierte cada función en una experiencia distinta, con la participación del público. Todas las actuaciones comenzarán a las 22 horas y las entradas, con un precio de 10 euros, podrán adquirirse desde este lunes en la Casa da Cultura larachesa.