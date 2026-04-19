Las primeras patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco, a 4 euros el kilo

Las patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco M. N.

Excelente mañana primaveral de sol radiante y buenas temperaturas que depararon ambiente animado pero distinto en las ferias de Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas). En Paiosaco, un mercado para el consumo de productos frescos de proximidad, irrumpieron las primeras patatas de nueva temporada de la zona, esta vez de Lema y Rus Carballo, de la misma cosechera y con escasa oferta. Por ello, el precio no estaba para todos los bolsillos, al llegar a los 4 euros el kilo.

El resto de las patatas de la anterior cosecha cotizaban entre 1 y 1.50 euros, en este final de campaña, con una oferta que va en decadencia, incluso con algunos problemas de desabastecimiento. Los cosecheros suelen utilizar los excedente de la anterior cosecha, pero al no alcanzar en la mayoría de los casos acude a la compra de planta de Burgos, Álava, y la del exterior, de Francia y Bélgica. Por otra parte, los guisantes de nueva campaña se despachaban en grano a 8 euros, y en vaina a 5.

Otros productos de planta como pimientos de Herbón, morrón o italiano se despachaban en lotes de una docena a 12 euros; cebollino a 9 y 10 euros el ciento, y coles o repollo entre 6 y 12 euros los lotes de medio o un ciento. En otro ámbito, ayer el mercado apreciaba un descenso en la cotización de huevos de corral, entre 4 y 5 euros; manojo de grelos que se mantiene a 3 euros; nabizas y xenos de repollo a 1 y 1.50 euros; repollo desde 2 a 4 euros y coliflor entre 3 y 5 euros; variedad de tomates desde 3.50 hasta 7 euros (mar azul), y lechugas a un euro, en tanto que los pimientos de morrón a 3.75 y 4 euros; maracuyá de Borneiro a 10 euros y aguacate de la zona a 4.5 euros.

En Cee por su parte también se registró un animado mercado, con mucho ambiente, favorecido por la jornada más propia del verano, con elevadas temperaturas. Unos 70 puestos ambulantes ofrecían sus respectivos productos en la zona del Recheo, con la hostelería y el mercado local también muy concurridos.

En Baio un imagen similar, con muy buen ambiente en el comercio local, la hostelería y las pulpeiras. Sin embargo, en la Praza Jorge Mira, fuentes municipales cifraron en unos 20 los puestos ambulantes.