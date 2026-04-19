Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Las primeras patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco, a 4 euros el kilo

Escasez del tubérculo de las cosechas anteriores, que llega hasta los 1,50 euros 

Redacción
19/04/2026 21:38
Las patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco
Las patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco
M. N.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Excelente mañana primaveral de sol radiante y buenas temperaturas que depararon ambiente animado pero distinto en las ferias de Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas). En Paiosaco, un mercado para el consumo de productos frescos de proximidad, irrumpieron las primeras patatas de nueva temporada de la zona, esta vez de Lema y Rus Carballo, de la misma cosechera y con escasa oferta. Por ello, el precio no estaba para todos los bolsillos, al llegar a los 4 euros el kilo. 

El resto de las patatas de la anterior cosecha cotizaban entre 1 y 1.50 euros, en este final de campaña, con una oferta que va en decadencia, incluso con algunos problemas de desabastecimiento. Los cosecheros suelen utilizar los excedente de la anterior cosecha, pero al no alcanzar en la mayoría de los casos acude a la compra de planta de Burgos, Álava, y la del exterior, de Francia y Bélgica. Por otra parte, los guisantes de nueva campaña se despachaban en grano a 8 euros, y en vaina a 5. 

Otros productos de planta como pimientos de Herbón, morrón o italiano se despachaban en lotes de una docena a 12 euros; cebollino a 9 y 10 euros el ciento, y coles o repollo entre 6 y 12 euros los lotes de medio o un ciento. En otro ámbito, ayer el mercado apreciaba un descenso en la cotización de huevos de corral, entre 4 y 5 euros; manojo de grelos que se mantiene a 3 euros; nabizas y xenos de repollo a 1 y 1.50 euros; repollo desde 2 a 4 euros y coliflor entre 3 y 5 euros; variedad de tomates desde 3.50 hasta 7 euros (mar azul), y lechugas a un euro, en tanto que los pimientos de morrón a 3.75 y 4 euros; maracuyá de Borneiro a 10 euros y aguacate de la zona a 4.5 euros. 

En Cee por su parte también se registró un animado mercado, con mucho ambiente, favorecido por la jornada más propia del verano, con elevadas temperaturas. Unos 70 puestos ambulantes ofrecían sus respectivos productos en la zona del Recheo, con la hostelería y el mercado local también muy concurridos.

 En Baio un imagen similar, con muy buen ambiente en el comercio local, la hostelería y las pulpeiras. Sin embargo, en la Praza Jorge Mira, fuentes municipales cifraron en unos 20 los puestos ambulantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco

Las primeras patatas nuevas llegan a la feria de Paiosaco, a 4 euros el kilo
Redacción
Algunos de los vecinos de Soandres, este domingo en la mesa informativa instalada en la feria

Los vecinos de Soandres recogen firmas contra la planta de biogás en Paiosaco
Redacción
El monologista Oswaldo Digón

El Festival de Humor de A Laracha regresa en mayo con cuatro espectáculos
Redacción
Indicador de vivienda en Montemaior

A Laracha completa la nueva numeración de viviendas en el rural y recupera la toponimia tradicional
Redacción