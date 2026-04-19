Los vecinos de Soandres recogen firmas contra la planta de biogás en Paiosaco

Algunos de los vecinos de Soandres, este domingo en la mesa informativa instalada en la feria MN

Un grupo de vecinos de la parroquia de Soandres se movilizó este domingo en la feria de Paiosaco para mostrar su rechazo al proyecto de la planta de biogás prevista en la zona. Durante la jornada, los afectados instalaron un punto informativo en el recinto ferial, donde recogieron firmas y explicaron a la ciudadanía los posibles impactos de la iniciativa tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de los residentes. La movilización se desarrolló finalmente de forma más discreta de lo inicialmente previsto.

En un primer momento, los vecinos habían planteado realizar una marcha desde el campo municipal de A Porta Santa hasta la feria portando pancartas, pero esta acción tuvo que ser cancelada. Según comunicaron previamente, “por razóns alleas a nós e para evitar que poidamos ter algún tipo de problema que ninguén desexamos”, decidieron cancelar la movilización tal y como estaba prevista. A pesar de ello, alrededor de una treintena de vecinos acudieron igualmente a Paiosaco, donde realizaron el recorrido a pie, aunque sin elementos visibles de protesta y recogieron firmas contra la iniciativa.

Uno de los visitantes de la feria firmando contra la planta de biogás MN

Ya en la feria, sí contaban con un stand informativo desde el que canalizaron su reivindicación, además de portar camisetas contrarias a la planta. Entre los argumentos que trasladaron a los asistentes destacan los riesgos ambientales asociados al proyecto, especialmente en relación con el posible impacto sobre el río Anllóns y los recursos hídricos de la zona. También alertan de las molestias derivadas de la actividad, como olores, ruido o el incremento del tráfico pesado en vías rurales.

Asimismo, los vecinos muestran su preocupación por la proximidad de la planta a viviendas y por la afección a elementos del patrimonio, como la mámoa de Chousa Grande. En este contexto, recuerdan que el pleno municipal de A Laracha ya expresó de forma unánime su rechazo a la iniciativa. Esta semana tendrá lugar una sesión informativa en la Casa do Cultura para informar sobre el procedimiento de alegaciones contra el proyecto.