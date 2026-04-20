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Laracha

La piscina de A Laracha cierra el viernes para continuar con las obras de la cubierta

El resto de los espacios del complejo deportivo permanecerán abiertos con su funcionamiento habitual

Redacción
20/04/2026 23:19
El alcalde y los técnicos en la piscina
IG
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El Concello de A Laracha informa de que la piscina municipal permanecerá cerrada al público este viernes 24 de abril para continuar con las obras de renovación de la cubierta del edificio. La decisión se tomó ayer entre el Gobierno local y la empresa concesionaria de gestión de las instalaciones, Hebe Sport, donde se evaluaron las necesidades técnicas de la intervención y la forma de compatibilizar los trabajos con el funcionamiento habitual.

 El viernes se procederá a la colocación de una malla de protección, paso previo imprescindible para poder ejecutar posteriormente las obras con las instalaciones en funcionamiento. Por este motivo, el cierre se limitará únicamente a ese día. El resto de los espacios del complejo deportivo permanecerán abiertos y disponibles para su uso habitual, incluyendo el gimnasio, los vestuarios, la recepción y zonas comunes. El proyecto de mejora supone una inversión de más de 215.000 euros.

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