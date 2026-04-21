Los vecinos crean una plataforma para frenar la planta de biogás de Soandres

Asistentes a la concentración de protesta contra la planta de biogás celebrada el pasado lunes en Soandres Cedida

La oposición vecinal al proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia larachesa de Soandres, da un paso más con la creación de la plataforma ciudadana Stop Biogás A Laracha, un colectivo que nace con el objetivo de lograr la cancelación definitiva de la iniciativa en su actual ubicación y reclamar una regulación más estricta para este tipo de instalaciones.

El movimiento, ahora organizado, surge en un momento clave, ya que el proyecto continúa su tramitación administrativa. Desde la plataforma advierten de que la planta “no está detenida ni descartada”, por lo que consideran urgente reforzar la movilización social e institucional para evitar su ejecución en Vista Alegre, un emplazamiento que consideran incompatible con el entorno.

El colectivo insiste en que su postura no es contraria a las energías renovables ni a la transición energética, sino a un modelo de implantación que califican de “desordenado y carente de garantías”, al situar infraestructuras de alto impacto en zonas rurales sensibles y próximas a núcleos habitados. En este sentido, subrayan que la ubicación elegida afecta a un área con valores ambientales, patrimoniales y residenciales que, a su juicio, deberían ser preservados.

Entre las principales preocupaciones trasladadas por la plataforma destacan la cercanía de la planta a viviendas, su ubicación en la cabecera del río Anllóns y la posible afección a bienes arqueológicos catalogados en el entorno. A ello se suma el tráfico constante de camiones de residuos que implicaría la actividad, con el consiguiente impacto en la red viaria local y en la calidad de vida de los vecinos.

Gestión del digestato

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es la gestión del digestato, el subproducto resultante del proceso de digestión anaerobia. Desde el colectivo afectado advierten de que este material, que se genera en grandes volúmenes, puede acabar siendo esparcido en terrenos próximos, lo que podría derivar en problemas de contaminación de suelos y acuíferos, así como en olores persistentes y molestias añadidas para la población. En este sentido, alertan de que, lejos de resolver el problema inicial de los residuos, se trasladaría al medio rural.

Los vecinos de Soandres recogen firmas contra la planta de biogás en Paiosaco Más información

El colectivo cuestiona también el retorno económico del proyecto. Según los datos recogidos en la documentación presentada por la promotora, la planta generaría menos de diez puestos de trabajo directos, una cifra que consideran insuficiente frente a los impactos que asumiría el municipio. “No se puede hablar de desarrollo local con tan pocos empleos y tantos riesgos ambientales”, señalan.

La planta de biogás de A Laracha encara su mes decisivo con la fase de alegaciones Más información

Desde la plataforma recuerdan además que este tipo de conflictos no son exclusivos de A Laracha, sino que se están repitiendo en distintos puntos de España, donde surgen movimientos vecinales ante la implantación de plantas de biogás y tratamiento de residuos orgánicos cerca de zonas habitadas. A su juicio, la raíz del problema está en la ausencia de una normativa clara que establezca criterios como distancias mínimas a viviendas, zonas de exclusión en espacios sensibles o exigencias técnicas más estrictas en materia ambiental y de seguridad.

En este contexto, Stop Biogás A Laracha reclama a las administraciones la elaboración de una regulación específica que evite que este tipo de proyectos se implanten sin garantías suficientes en el rural. También exige mayor transparencia en la tramitación y una participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Recabar apoyos

La plataforma ya ha comenzado a recabar apoyos en el municipio. Durante el pasado fin de semana, colectivos y entidades locales se sumaron a la protesta, entre ellos los veteranos del Soandres CF y el equipo de Billarda Campo da Feira, que hicieron visible su rechazo posando con pancartas contra la planta. Además, los vecinos estuvieron en la feria de Paiosaco y en la Feira das Nenas de A Silva, de Cerceda, informando a la población y recogiendo firmas contra el proyecto.

Como próximos pasos, el colectivo anuncia la presentación de alegaciones, la organización de nuevas acciones informativas y la convocatoria de movilizaciones. Además, hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la reunión informativa organizada por el Concello de A Laracha en la Casa da Cultura este miércoles en la que se abordará el estado del proyecto.

Con esta iniciativa, los vecinos buscan frenar una infraestructura que consideran “mal planteada y mal ubicada”, y abrir un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo energético en el territorio. La plataforma concluye con un mensaje claro: no se rechazan las energías renovables, pero sí proyectos que, a su juicio, suponen un elevado coste ambiental y social para el municipio.

Reunión de los alcaldes de Culleredo y Cerceda este lunes Cedida

Cerceda y Culleredo, preocupados

El proyecto de la planta de biogás en Soandres también ha generado inquietud en municipios del entorno. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y el regidor de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, participaron en una reunión de trabajo en la que analizaron su posible impacto. Ambos coincidieron en alertar de los efectos negativos que podría tener la instalación en zonas próximas a núcleos rurales y espacios de valor ambiental.

Desde Culleredo avanzan que presentarán alegaciones para frenar el proyecto, una línea en la que también trabajan responsables políticos de A Laracha y otros representantes institucionales.