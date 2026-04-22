A Laracha alegará contra la planta de biogás y apoyará la defensa vecinal

La Casa da Cultura estuvo llena durante la reunión infomativa sobre la planta de biogás de Soandres

El Concello de A Laracha presentará alegaciones contra la planta de biogás proyectada en Vista Alegre, Soandres, y apoyará la defensa de los vecinos facilitando un modelo para que todos los afectados puedan alegar contra la iniciativa. Así lo aseguró la tarde de este miércoles el alcalde, José Manuel López Varela, en la reunión informativa que tuvo lugar en la Casa da Cultura.

El encuentro tuvo una asistencia masiva, muchos vecinos de la parroquia y otros de los concellos cercanos, quienes manifestaron su oposición al proyecto. La reunión sirvió para dejar clara la postura del Concello, aclarar en qué fase de tramitación está el proyecto y sentar las bases de lo que será la actuación municipal para frenar la instalación de la planta.

En cuanto al primer punto, durante su intervención el alcalde reiteró el rechazo frontal del gobierno local a la iniciativa, una postura que ya había sido respaldada de forma unánime por toda la corporación en el pleno celebrado el pasado mes de marzo. López Varela insistió en que el Concello mantiene desde el inicio una posición “firme e coherente” en defensa del territorio y de los intereses de los vecinos.

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En lo que respecta a la tramitación, que es una de las cosas que más preocupa a los vecinos porque entienden que la iniciativa está ya aprobada, los técnicos explicaron que el proyecto se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental, procedimientos que dependen de la Xunta de Galicia. En este proceso, la administración autonómica debe recabar informes sectoriales de distintos organismos, entre ellos Augas de Galicia, Patrimonio Cultural, Salud Pública, Seguridad Aérea o Medio Rural, con el fin de analizar en profundidad las posibles afecciones de la planta.

Desde el Concello confían en que la iniciativa no supere estos trámites debido a los impactos potenciales detectados. Sobre los pasos a seguir a partir de ahora, López Varela avanzó que las alegaciones del Concello se fundamentarán en las tres cuestiones principales que generan especial preocupación entre los vecinos. Por un lado, la afección al patrimonio, ya que en el entorno previsto para la instalación existe una mámoa catalogada.

Por otro, el riesgo de vertidos al río Anllóns, principal curso fluvial del municipio y fuente de abastecimiento para numerosos hogares, no solo del municipio sino de la comarca de Bergantiños. Y, en tercer lugar, los posibles problemas derivados de los olores asociados a la actividad, que podrían afectar de manera directa a la calidad de vida de los residentes.

El alcalde de A Laracha y los técnicos presidieron la reunión Mar Casal

Además, el Concello pondrá a disposición de los vecinos un modelo de alegación que podrá presentarse ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta. Este documento estará disponible para su descarga en la página web municipal y también podrá recogerse en formato físico en el edificio administrativo de A Laracha y en el vivero de empresas del parque empresarial. Asimismo, el Ayuntamiento facilitará su tramitación a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), con el objetivo de simplificar el procedimiento a los afectados.

La reunión evidenció la preocupación existente en la parroquia de Soandres, donde la plataforma tomó la palabra para trasladar sus dudas y su rechazo a la instalación. Los afectados aseguran que no se trata de una iniciativa industrial que beneficie al municipio. Recordaron que, por más que los promotores vendan el proyecto como bueno para la localidad, lo cierto es que la incidencia en el empleo es escasa (una decena de puestos de trabajo), mientras que sus propiedades perderán valor porque nadie estará dispuesto a vivir en las cercanías de una planta de biogás.

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Incluso llegan a plantearse que, en caso de que se apruebe el proyecto, deban abandonar de la zona. “De tener un patrimonio pasas a tener nada”, denunciaron. El gobierno local insistió en la importancia de canalizar esta oposición por las vías legales y administrativas, reforzando así la posición del municipio ante la Xunta.

El alcalde subrayó que el Concello agotará todas las herramientas a su alcance para evitar que el proyecto llegue a materializarse. En este sentido, reafirmó el compromiso de la administración local de acompañar a los vecinos en todo el proceso para frenar la planta. Al cierre de esta edición la reunión aún no había finalizado.