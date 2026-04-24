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Laracha

Investigado un conductor en A Laracha por conducción temeraria en una concentración de coches

Redacción
24/04/2026 10:06
Conducción temeraria en A Laracha
Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad
Guardia Civil
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La Guardia Civil investiga a un conductor por conducción temeraria en una concentración de vehículos en A Laracha.

Concentración ilegal de vehículos en A Laracha

A través del Subsector de Tráfico de A Coruña y en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia, la Guardia Civil ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en un polígono industrial de A Laracha con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial.

Las actuaciones se iniciaron tras la detección en redes sociales y aplicaciones de mensajería de diversas convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos.

Conducción temeraria en A Laracha
Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad
Guardia Civil

El GIAT monitorizó estas actividades desde finales de febrero, constatando la organización de eventos destinados a la realización de conductas peligrosas en la vía pública.

Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como burn-out) y derrapes controlados (drift).

Estas, ejecutadas en presencia de numeroso público, generaban un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes.

Concentración ilegal de vehículos en A Laracha

El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo Pegaso, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire, un dispositivo que fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores.

Así, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas (tipo spin), perdió el control del vehículo e impactó contra el bordillo en una zona con alta densidad de espectadores, sin que se registrasen daños de gravedad.

Como balance del dispositivo, se han formulado más de 30 denuncias administrativas por diversas infracciones a la normativa de seguridad vial y ordenación del tráfico.

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