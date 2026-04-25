A Laracha marcha contra el cáncer este domingo

Andaina contra el cáncer en A Laracha en una pasada edición Raúl López

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de A Laracha organiza una nueva marcha solidaria este domingo, con salida a las 10.45 horas desde la Praza Les Sables d´Olonne. La ruta tiene un recorrido de 6,2 kilómetros y continuará por las calles Plácido Pedreia, Bos Aires, O Pereiro de Vilaño, Castro de Montesclaros y paseo fluvial de Cancelo-Cabovilaño, para regresar por la senda peatonal de la AC-552 al punto de partida.

Para participar en la marcha los adultos deben de abonar 5 euros y los niños hasta 12 años, 3 euros. Además, las personas que no puedan asistir a la caminata pueden colaborar igualmente con la AECC adquiriendo el dorsal solidario en la página web de la asociación.