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Laracha

A Laracha marcha contra el cáncer este domingo

La comitiva realizará un recorrido de algo más de 6 kilómetros

Redacción
25/04/2026 22:10
Andaina contra el cáncer en A Laracha en una pasada edición
Andaina contra el cáncer en A Laracha en una pasada edición
Raúl López
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La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de A Laracha organiza una nueva marcha solidaria este domingo, con salida a las 10.45 horas desde la Praza Les Sables d´Olonne. La ruta tiene un recorrido de 6,2 kilómetros y continuará por las calles Plácido Pedreia, Bos Aires, O Pereiro de Vilaño, Castro de Montesclaros y paseo fluvial de Cancelo-Cabovilaño, para regresar por la senda peatonal de la AC-552 al punto de partida.

 Para participar en la marcha los adultos deben de abonar 5 euros y los niños hasta 12 años, 3 euros. Además, las personas que no puedan asistir a la caminata pueden colaborar igualmente con la AECC adquiriendo el dorsal solidario en la página web de la asociación. 

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