Una marea verde inunda A Laracha en la Andaina Solidaria contra el cáncer

Andaina Solidaria contra el cáncer en A Laracha Raúl López

Una marea verde inundó A Laracha este domingo en una nueva edición de la Andaina Solidaria contra el cáncer. Más de un centenar de personas participaron en la marcha, que partió de la Praza Les Sables D´Olonne y finalizó en el mismo punto tras un recorrido de 6,2 kilómetros.

La presidenta de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organizadora del evento, Maica Posse, agradeció la participación de todas las personas, de las juntas de Carballo, Arteixo y Coristanco y de la Corporación larachesa. y destacó que los fondos recaudados serán destinados a la investigación.

El alcalde, José Manuel López Varela, que también participó en la Andaina, elogió el trabajo de la junta local por estas iniciativas y aludió a la creación de la Rede de Concellos contra o Cancro, presentada la semana pasada en A Coruña, que supone un “paso importante” en la lucha contra la enfermedad.

En el caso concreto de A Laracha, indicó el regidor, se ofrecerá información y apoyo en el centro de salud tanto a los enfermos de cáncer como a sus familias. López Varela destacó la importancia de continuar dando pasos en la investigación para prevenir esta enfermedad.