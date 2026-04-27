El Concello larachés impulsa la sexta excavación en el castro Monte Claros

Excavación en el Castro Montes Claros IG

El Concello de A Laracha ha comenzado la sexta campaña de intervención arqueológica en el castro de Montes Claros, consolidando así una línea de trabajo continua orientada a la investigación, conservación y puesta en valor de este destacado enclave patrimonial.

El yacimiento, que es de titularidad municipal, cuenta con una superficie de 4,5 hectáreas. Se trata de un amplio recinto fortificado de la Edad de Hierro, que presenta una ocupación muy prolongada en el tiempo, desde el siglo IV antes de Cristo hasta los primeros momentos de la alta Edad Media. Esta continuidad histórica convierten al yacimiento en un referente para comprender la evolución de los poblados en la comarca de Bergantiños y en el conjunto de la Costa da Morte.

Desde las primeras excavaciones realizadas en el año 2021, que permitieron avanzar de forma significativa en el conocimiento del lugar, los trabajos que se llevaron a cabo hicieron posible la aparición de elementos de gran interés, como un camino empedrado de acceso a la croa, dos torreones y parte de un foso excavado en la roca, que evidencian la complejidad del sistema defensivo del castro.

En esta nueva campaña, los trabajos se centran en la localización de una de las puertas monumentales, así como en el análisis de las fases de ocupación galaico-romana y tardoantigua, tal como explican desde el Gobierno local. En este contexto, ya se han identificado dos inhumaciones paleocristianas, lo que supone un hallazgo de especial relevancia para el estudio de las prácticas funerarias del período.

La intervención en Montes Claros forma parte de un plan de gestión integral promovido por el Concello que combina la investigación arqueológica con la conservación y la divulgación. En este sentido, destaca la puesta en marcha de una iniciativa pionera en Galicia basada en el control ecológico de la vegetación mediante cinco equinos que habitan el castro, contribuyendo así a la protección sostenible del espacio, lo que fue posible gracias a la colaboración con la Asociación Pura Raza Cabalo Galego.

Con esta nueva campaña el Concello reafirma su compromiso con la recuperación y difusión del patrimonio histórico y cultural, apostando por un modelo que combina investigación, conservación y participación social.

El Concello quiere abrir el yacimiento a la ciudadanía, por lo que habrá visitas guiadas de la mano de la arqueóloga y directora del proyecto Puri Soto. Los jueves 30 de abril y el 7 y 14 de mayo habrá visitas a las 12.00 horas para ver el desarrollo de los trabajos. Los sábados 16 y 30 de mayo habrá visitas por todo el castro a partir de las 11.00 horas. Es necesario inscribirse en el 676963062 o en el correo turismo@alaracha.gal.