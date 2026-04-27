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Laracha

El proyecto Aldea Cultural de Adro de Vilaño su primer mes con 120 participantes de 7 concellos

La iniciativa que se realiza en la parroquia larachesa pretende dinamizar la vida cultural, social y comunitaria en el ámbito rural

Redacción
27/04/2026 22:28
Una de las actividades de Adro de Vilaño
Una de las actividades de Adro de Vilaño
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El proyecto Aldea Cultural impulsado por la Asociación Adro de Vilaño, en A Laracha, para dinamizar la vida cultural, social y comunitaria en el rural cerró su primer mes de actividad con un total de 120 participantes de todas las edades, procedentes de siete concellos. Desde la directiva de la entidad realizan un balance muy positivo de la puesta en marcha de la propuesta.

 “Lanzamos Aldea Cultural por primeira vez e a resposta foi moi boa. A participación destas primeiras semanas confirma que existe interese por este tipo de propostas e que a xente quere espazos nos que compartir, aprender e facer comunidade”, subrayan desde Adro de Vilaño. Durante el mes de abril se llevaron a cabo diferentes actividades en las que participó todo tipo de públicos. Más del 60% fueron mujeres y más del 40% menores de edad, lo que confirma el especial peso de las propuestas dirigidas a la infancia y a las familias, como cuentacuentos, teatro y obradoiros sensoriales. También tuvieron muy buena acogida la actividades del ciclo Folgos: Exprésate e Conecta, dirigidas al público adulto. 

A parte de los propios vecinos de Vilaño, en las propuestas participaron personas de seis parroquias larachesas, y de siete concellos de la zona, entre los que destacan Arteixo, Carballo, A Coruña y Oleiros, además de A Laracha. Aldea Cultural nació con el objetivo de ofrecer una programación variada de actividades culturales, educativas y divulgativas para personas de todas las edades, que continúa en mayo y junio, con pocas plazas ya disponibles. 

Las siguientes son un obradoiro de Cerámica con Risco Estudio y el ciclo de Gravado en relieve con la artista Iria do Castelo. Hay que anotarse en adrodevilano.com/actividades. 

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