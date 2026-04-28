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Laracha

El PSOE larachés exige al alcalde que traslade a la conselleira el no de los vecinos a la planta de biogás

Los socialistas reclaman al alcalde la inmediata creación de una comisión de trabajo conjunto

Redacción
28/04/2026 21:28
Una reunión de afectados por la proyectada planta de biogás de Soandres
Una reunión de afectados por la proyectada planta de biogás de Soandres
Marema
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El PSOE larachés le reclama al titular de la Alcaldía la inmediata creación de una comisión de trabajo conjunto y que transmita directamente a la conselleira de Medio Ambiente el rechazo frontal de los vecinos a la planta de biogás proyectada para Soandres. 

Inés Ramos, como portavoz de la formación, apunta que la citada comisión de trabajo debe estar conformada por representantes de la plataforma de personas afectadas y de asociaciones vecinales, así como por representantes de los distintos grupos políticos con presencia en la corporación. 

El objetivo “único e irrenunciable” de esa comisión debe ser “manter unha xuntanza coa conselleira de Medio Ambiente para trasladarlle, de primeira man, a oposición frontal do tecido social a esta instalación”. 

La socialista reclama interlocución directa con la Xunta, “xa que a Consellería de Medio Ambiente dehe escoitar os argumentos técnicos e sociais dos veciños e non só a versión oficial cun Concello que leva meses mirando para outro lado”, dice Ramos López.

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