Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Una comida de Navidad en pleno mes de abril

La peña Larachesa Espolón celebró hace unos días la comida que tenía pendiente del pasado año

Redacción
28/04/2026 23:06
Peña Espolón en la comida de Navidad
Peña Espolón en la comida de Navidad
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Una comida de Navidad en pleno mes de de abril. Integrantes de la peña de pádel Espolón de A Laracha celebraron hace unos días la comida que tenían pendiente del pasado año en Golán, A Tablilla, del municipio de Cerceda. 

Desde el año pasado esperaron a tener una fecha disponible y esto no ocurrió hasta hace unos días. El menú estuvo compuesto por truchas, raxo y costilla al horno, además de postre, champán y las uvas de la suerte, como si estuviesen en pleno mes de diciembre. Los asistentes incluso se ataviaron con los gorros de Papá Noel para meterse más en el ambiente navideño y disfrutaron de una jornada típica de Navidad, aunque fuese a finales del mes de abril. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Peña Espolón en la comida de Navidad

Una comida de Navidad en pleno mes de abril
Redacción
Una reunión de afectados por la proyectada planta de biogás de Soandres

El PSOE larachés exige al alcalde que traslade a la conselleira el no de los vecinos a la planta de biogás
Redacción
Una de las actividades de Adro de Vilaño

El proyecto Aldea Cultural de Adro de Vilaño su primer mes con 120 participantes de 7 concellos
Redacción
Castro Montes Claros

El Concello larachés impulsa la sexta excavación en el castro Monte Claros
Redacción