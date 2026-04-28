Una comida de Navidad en pleno mes de abril

Peña Espolón en la comida de Navidad Cedida

Una comida de Navidad en pleno mes de de abril. Integrantes de la peña de pádel Espolón de A Laracha celebraron hace unos días la comida que tenían pendiente del pasado año en Golán, A Tablilla, del municipio de Cerceda.

Desde el año pasado esperaron a tener una fecha disponible y esto no ocurrió hasta hace unos días. El menú estuvo compuesto por truchas, raxo y costilla al horno, además de postre, champán y las uvas de la suerte, como si estuviesen en pleno mes de diciembre. Los asistentes incluso se ataviaron con los gorros de Papá Noel para meterse más en el ambiente navideño y disfrutaron de una jornada típica de Navidad, aunque fuese a finales del mes de abril.