A Laracha concurre a tres órdenes de ayuda de la Xunta para mejorar infraestructuras culturales

El alcalde de A Laracha, José Manuel López VarelaEl alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela EC

La Xunta de Goberno de A Laracha acordó concurrir a tres convocatorias de ayuda de la Xunta dirigida a mejorar infraestructuras y servicios culturales municipales.

La convocada por la Consellería de Presidencia pretende ser aprovechada para renovar el acabado exterior del centro sociocultural de Rapadoiro, en la parroquia de Coiro, rehabilitando las fachadas y la cubierta.

El presupuesto de las obras alcanza los 48.000 euros.

Las otras dos solicitudes van dirigidas a la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Con una de ellas se aspira a conseguir financiación para sustituir las ventanas de la casa da cultura y mejorar la impermeabilización del edificio, actuación que implicará un desembolso de 37.000 euros.

La otra solicitud persigue la adquisición de novedades editoriales en gallego, además de reforzar los fondos documentales de la biblioteca municipal.