La Diputación aprueba una declaración institucional contra la planta de biogás de A Laracha

Pleno de la Diputación Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este miércoles por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional promovida por el BNG en rechazo a la planta de biogás proyectada por la empresa Aratel en Vista Alegre, en la parroquia larachesa de Soandres.

La corporación provincial considera que el proyecto provocaría impactos significativos sobre el medio ambiente, los recursos hídricos y la calidad de vida de los vecinos, por lo que la considera incompatible con la proyección del territorio y con el modelo de desarrollo sostenible que defiende la Diputación.

La sesión plenaria fue seguida por vecinos de Soandres, acompañados por el alcalde, José Manuel López, y los concejales José Ramón Martínez, Patricia Bello y Pablo Cambón.

Vecinos de Soandres, junto al alcalde y varios ediles, acudieron al pleno provincial Cedida

En su declaración institucional, el ente provincial entiende que el biogás y el biometano pueden constituir una oportunidad para la gestión de residuos y la producción de energía renovable cuando se trata de “instalaciones bien planificadas y dimensionadas”, pero los proyectos a gran escala con finalidad exclusivamente comercial “comportan riesgos relevantes que deben ser evaluados con rigor”.

Entre las características del proyecto en A Laracha que más preocupación generan, la Diputación destaca la ocupación de más de 95.000 metros cuadrados de suelo rústico en la proximidad del río Anllóns, el tratamiento previsto de 65.000 toneladas anuales de residuos, incluyendo subproductos animales de categoría 2, o la generación de más de 30.000 toneladas anuales de efluentes líquidos y cerca de 20.000 toneladas de residuos sólidos sin tratamiento específico. A todo ello se suma el consumo estimado de 1,5 millones de litros de agua al año, la circulación diaria de camiones por las vías locales y la proximidad de la instalación a núcleos de población, con impactos de ruido y malos olores.

La Diputación también pone el foco en “la escasa repercusión económica del proyecto”, que prevé un máximo de diez empleos directos, así como en la ausencia de una normativa específica en Galicia que regule la implantación y funcionamiento de este tipo de instalaciones, lo que genera “inseguridad jurídica y ambiental”.

En este contexto, el pleno acordó instar a la Xunta a no declarar el proyecto de interés estratégico ni aplicarle mecanismos de aceleración administrativa mientras persistan las dudas sobre su impacto y su localización. También se reclama a la Xunta la elaboración urgente de una normativa específica que regule la implantación y funcionamiento de las plantas de biogás en Galicia y que se establezcan garantías claras para la protección del territorio y de la ciudadanía.

Reunión con la conselleira de Medio Ambiente Cedida

El ente provincial también expresa su apoyo a los vecinos de la zona, preocupados por los posibles efectos adversos del proyecto sobre la calidad del agua, del aire y de entorno. En este sentido, el alcalde, José Manuel López, y el edil de Urbanismo, Pablo Cambón, mantuvieron una reunión en Santiago con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a quien trasladaron la preocupación que existe en A Laracha por la planta de biogás.

También dieron cuenta a la conselleira de las alegaciones que el Concello presentará en los próximos días contra la instalación de la planta, centradas principalmente en la protección del patrimonio existente en la zona, en el riesgo de que el río Anllóns resulte afectado y en las molestias derivadas de los malos olores asociados a la actividad prevista.

La conselleira informó al Concello de que la Xunta está tramitando el expediente con el máximo rigor técnico y con todas las garantías administrativas, indicando que el proyecto continúa pendiente de la emisión de los perceptivos informes sectoriales por parte de los organismos competentes. Según explicó, la eventual viabilidad de la iniciativa estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento estricto de la normativa vigente y a la valoración de todas las afectaciones recogidas durante su tramitación.

El Concello agradeció la disposición de la conselleira para escuchar la posición municipal en este asunto y reafirma su voluntad de continuar defendiendo los intereses del municipio y de agotar todas las vías administrativas a su alcance para impedir que en Soandres se instale la planta de biogás.