Comunidad educativa y vecinos de A Laracha se movilizan contra la proyectada antena de telefonía

Los asistentes a la protestas exhibieron carteles y pancartas además de corear eslóganes contra la instalación de la antena Mar Casal

La comunidad educativa de A Laracha volvió a dejar clara este jueves su oposición frontal a que se instale una antena de telefonía en el entorno del colegio Otero Pedrayo, más concretamente en el lugar de A Botica.

Centenares de personas acudieron a la concentración convocada por la Anpa A O Acevo.

Los afectados se concentraron junto al centro educativo exhibiendo pancartas y coreando lemas como “Antena sí, pero non aquí”.

Al son de ritmos musicales los concentrados, entre los que había niños y gente de todas las edades, marcharon de forma ordenada y cantando eslóganes contra el proyecto hasta el lugar donde está previsto instalar la antena, en donde se procedió a la lectura de un manifiesto reivindicativo.

En el mismo se empezaba diciendo que la comunidad educativa no podía continuar callada ante una iniciativa “que nos toca no máis profundo: a saúde dos nosos nenos e nenas”, a la vez que se reconocía que la posible colocación del mecanismo “nun espazo que debería ser sinónimo de seguridade, aprendizase e futuro, nun lugar onde as familias deixamos cada día o máis valioso que temos”, genera entre la vecindad “preocupación, incerteza e medo”.

La representante de la Anpa encargada de la lectura apuntó también que el municipio larachés es lo suficientemente extenso como para buscar una ubicación alternativa, lejos de una zona tan sensible como el entorno del colegio, porque “a prevención é a mellor medicina”.

Tras recordar que están “a favor do progreso”, finalizó pidiendo “responsabilidade, sensibilidade e acción, e non imos parar ata conseguilo”.