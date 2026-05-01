El gobierno larachés afirma que agotará las vías legales para que no se instale la antena de telefonía

Manifestantes que participaron en la protesta del pasado jueves Mar Casal

La totalidad de los grupos que conforman la corporación larachesa estuvieron representados en la protesta del pasado jueves contra la antena de telefonía que se pretende instalar junto al colegio.

Al respecto, desde el gobierno local reiteran que “a ubicación proposta non é a máis axeitada pola súa proximidade ao colexio”.

También destacan y agradecen el clima de “respecto e responsabilidade” en el que se desarrolló la protesta.

Desde el ejecutivo larachés insisten en que seguirán trabajando para defender el interés general, a la vez que anuncian su intención de agotar todas las vías legales a su alcance para evitar que la antena se coloque en ese emplazamiento.

Por ello, avanzan que ya han solicitado informes técnicos y jurídicos a organismos especializados en legislación sobre radiofrecuencia y salud, al tiempo que se reafirman en su intención de mantener informada a la ciudadanía.