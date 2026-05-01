Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El gobierno larachés afirma que agotará las vías legales para que no se instale la antena de telefonía

Varios de sus integrantes asistieron a la protesta del pasado jueves y destacan el clima de "respecto e responsabilidad" imperante en la misma

Redacción
01/05/2026 22:45
Manifestantes que participaron en la protesta del pasado jueves
Manifestantes que participaron en la protesta del pasado jueves
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La totalidad de los grupos que conforman la corporación larachesa estuvieron representados en la protesta del pasado jueves contra la antena de telefonía que se pretende instalar junto al colegio. 

Al respecto, desde el gobierno local reiteran que “a ubicación proposta non é a máis axeitada pola súa proximidade ao colexio”.

 También destacan y agradecen el clima de “respecto e responsabilidade” en el que se desarrolló la protesta. 

Desde el ejecutivo larachés insisten en que seguirán trabajando para defender el interés general, a la vez que anuncian su intención de agotar todas las vías legales a su alcance para evitar que la antena se coloque en ese emplazamiento. 

Por ello, avanzan que ya han solicitado informes técnicos y jurídicos a organismos especializados en legislación sobre radiofrecuencia y salud, al tiempo que se reafirman en su intención de mantener informada a la ciudadanía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Manifestantes que participaron en la protesta del pasado jueves

El gobierno larachés afirma que agotará las vías legales para que no se instale la antena de telefonía
Redacción
Los asistentes a la protestas exhibieron carteles y pancartas además de corear eslóganes contra la instalación de la antena

Comunidad educativa y vecinos de A Laracha se movilizan contra la proyectada antena de telefonía
Redacción
biogas 1

La Diputación aprueba una declaración institucional contra la planta de biogás de A Laracha
Redacción
El alcalde de A Laracha, José Manuel López VarelaEl alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela

A Laracha concurre a tres órdenes de ayuda de la Xunta para mejorar infraestructuras culturales
Manuel Froxán Rial