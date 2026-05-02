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Laracha

Abre sus puertas en A Laracha la panadería Costa

La iniciativa empresarial corre a cargo del joven Juan Carlos Costa Milia

Redacción
02/05/2026 23:21
La iniciativa empresarial corre a cargo de Juan Carlos Costa
La iniciativa empresarial corre a cargo de Juan Carlos Costa
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A Laracha cuenta con un nuevo negocio. 

Se trata de la panadería Costa que acaba de abrir sus puertas en la avenida López Astray, 7, bajo, a iniciativa de Juan Carlos Costa Milia, heredero de una familia de reputados ‘forneiros’ de Arteixo. 

A pesar de su juventud, el emprendedor atesora el buen hacer de sus antepasados ya que su abuela fue panadera en Loureda. 

El negocio apuesta por materia prima de calidad y se asienta en la histórica panadería local de ‘Paxí.

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