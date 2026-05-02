Abre sus puertas en A Laracha la panadería Costa

La iniciativa empresarial corre a cargo de Juan Carlos Costa

A Laracha cuenta con un nuevo negocio.

Se trata de la panadería Costa que acaba de abrir sus puertas en la avenida López Astray, 7, bajo, a iniciativa de Juan Carlos Costa Milia, heredero de una familia de reputados ‘forneiros’ de Arteixo.

A pesar de su juventud, el emprendedor atesora el buen hacer de sus antepasados ya que su abuela fue panadera en Loureda.

El negocio apuesta por materia prima de calidad y se asienta en la histórica panadería local de ‘Paxí.