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Laracha

El Concello y Educación estudian las necesidades el CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco para el próximo curso

Esta semana tuvo lugar una reunión con el director territorial en el propio centro educativo

Redacción
02/05/2026 22:51
La reunión celebrada en el CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco
La reunión celebrada en el CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco
Cedida
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El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, mantuvo un encuentro con el director territorial de Educación, Santiago Freire, para analizar las principales necesidades del CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco de cara al curso escolar 2026-2027. En la reunión, celebrada en las propias instalaciones del centro, participaron también la concejala de Ensino, Patricia Bello, y la directora del colegio, Agripina Alfeirán

Uno de los asuntos centrales del encuentro fue la situación del comedor escolar, un servicio considerado fundamental para facilitar la conciliación de las familias. En este sentido, se abordaron posibles actuaciones para mejorar la accesibilidad de las instalaciones y estudiar la viabilidad de ampliar el número de plazas disponibles, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda.

 Durante la visita se analizaron distintas alternativas, coincidiendo las partes en la necesidad de avanzar hacia soluciones que permitan adaptar el servicio a las necesidades actuales del alumnado. La decisión final sobre las actuaciones a llevar a cabo dependerá de los informes técnicos de la Consellería de Educación

Además, en la reunión se trataron otros aspectos relevantes de cara al próximo curso, como la evolución de las matrículas, el funcionamiento del transporte escolar y la accesibilidad general de los edificios del centro. El alcalde también informó de una intervención prevista en el pabellón polideportivo del colegio, que se ejecutará durante el verano con financiación municipal.

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