Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Las patatas nuevas triplican el precio de las de la anterior cosecha en la feria de Paiosaco

La cotización del kilo de tubérculo recolectado recientemente alcanza los 4 euros

Redacción
03/05/2026 19:38
Oferta de patatas en la feria de Paiosaco
Oferta de patatas en la feria de Paiosaco
MN
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El primer domingo del mes de mayo estuvo marcado por las manifestaciones feriales celebradas en Paiosaco y Cee. La jornada amaneció con cielo encapotada y algo de orballo, aunque luego salió el sol. En lo tocante a la localidad larachesa, volvió ofrecer esa faz de mercado de proximidad del agro y la huerta que proporcionan productos para reponer las despensas domesticas y abastecer las tiendas de las localidades más próximas y de los barrios coruñeses. 

A estas alturas del año llaman la atención los productos procedentes de nuevas cosechas, de manera especial las patatas, con precios que van de 2 a 4 euros el kilo en función del calibre. Predominaban las procedentes de A Rabadeira (Coristanco), Sofán, Verdillo y Lema (Carballo) y de la zona de beiramar, concretamente del área de Barrañán-Arteixo. Media docena de cosecheros ofrecían el tubérculo en pequeñas cantidades, que despertaban la lógica atención de los asiduos deseosos de probar patata nueva. Para aquellos que querían gastar menos, había asimismo tubérculo del año pasado, en este caso a 1 y 1,5 euros el kilo

También había una buena oferta de guisantes, igualmente de la zona, con precios en vaina a 5 euros y de hasta 15 euros el kilo en el caso de los desgranados. El tiempo de las ensaladas se aproxima y las piezas de lechuga se vendían a 1 euro; los tomates entre 2 y 8 euros, el más caro el de modalidad mar azul. Hortalizas como el pepino y el calabacín cotizaban a 2.5 euros; el repollo a 2.5 euros el kilo; y la coliflor, entre 3 y 5 euros la pieza. 

Por lo que respecta a los huevos de corral, la docena está a 4 y 5 euros, en tanto que los de oca, de mayor tamaño, por 3 unidades se pedían 7 euros. La reposición de huertos para autoconsumo también está en auge, de forma que la docena de plantas de los reputados pimientos de Herbón costaba de 3 a 3.5 euros, precio similar al del pimiento italiano. El morrón se vendía a 5 euros el lote, el ciento de cebollino a 10 euros y la planta de repollo o berza gallega, entre 10 y 12 euros. 

Otros artículos muy demandados en el Día de la Madre eran las flores para regalos, ramos que ofrecía cantando “el chico de las flores” a 7 euros, que se quedaban en 10 llevando dos. Los quesos artesanos se vendían entre 7 y 10 euros el kilo; la miel de la zona y de tenderos de Os Ancares, oscilaba entre 10 y 12 euros el bote. A partir de las 11 horas el recinto ferial era ya un hervidero de gente, y en general los comerciantes se mostraban satisfechos con las transacciones realizadas, que confirman que la feria de Paiosaco sigue en los puestos altos de la provincia en cuanto a venta de productos frescos de huerta y proximidad.

Promoción del comercio en Cee

Mercado dominical de Cee
Mercado dominical de Cee
Cedida

 Excelente fin de semana comercial en Cee como continuación de la iniciativa de promoción llevada a cabo el sábado por la asociación de empresarios, en colaboración con el Concello de Cee, actividad que resultó muy exitosa. 

No se quedó atrás la jornada de feria de este domingo, con presencia de 70 puestos ambulantes, con textil, calzado, bisutería, alimentación y otros. El comercio local apuraba las últimas compras de ”asagallos” para las madres, con animación destacada, al igual que ocurría en los locales de hostelería.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La charla celebrada el sábado en el monasterio de Soandres

Los vecinos de A Laracha se manifestarán el sábado en contra de la planta de biogás
A. Pérez Cavolo
Oferta de patatas en la feria de Paiosaco

Las patatas nuevas triplican el precio de las de la anterior cosecha en la feria de Paiosaco
Redacción
La iniciativa empresarial corre a cargo de Juan Carlos Costa

Abre sus puertas en A Laracha la panadería Costa
Redacción
La reunión celebrada en el CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco

El Concello y Educación estudian las necesidades el CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco para el próximo curso
Redacción