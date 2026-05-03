Las patatas nuevas triplican el precio de las de la anterior cosecha en la feria de Paiosaco

Oferta de patatas en la feria de Paiosaco MN

El primer domingo del mes de mayo estuvo marcado por las manifestaciones feriales celebradas en Paiosaco y Cee. La jornada amaneció con cielo encapotada y algo de orballo, aunque luego salió el sol. En lo tocante a la localidad larachesa, volvió ofrecer esa faz de mercado de proximidad del agro y la huerta que proporcionan productos para reponer las despensas domesticas y abastecer las tiendas de las localidades más próximas y de los barrios coruñeses.

A estas alturas del año llaman la atención los productos procedentes de nuevas cosechas, de manera especial las patatas, con precios que van de 2 a 4 euros el kilo en función del calibre. Predominaban las procedentes de A Rabadeira (Coristanco), Sofán, Verdillo y Lema (Carballo) y de la zona de beiramar, concretamente del área de Barrañán-Arteixo. Media docena de cosecheros ofrecían el tubérculo en pequeñas cantidades, que despertaban la lógica atención de los asiduos deseosos de probar patata nueva. Para aquellos que querían gastar menos, había asimismo tubérculo del año pasado, en este caso a 1 y 1,5 euros el kilo.

También había una buena oferta de guisantes, igualmente de la zona, con precios en vaina a 5 euros y de hasta 15 euros el kilo en el caso de los desgranados. El tiempo de las ensaladas se aproxima y las piezas de lechuga se vendían a 1 euro; los tomates entre 2 y 8 euros, el más caro el de modalidad mar azul. Hortalizas como el pepino y el calabacín cotizaban a 2.5 euros; el repollo a 2.5 euros el kilo; y la coliflor, entre 3 y 5 euros la pieza.

Por lo que respecta a los huevos de corral, la docena está a 4 y 5 euros, en tanto que los de oca, de mayor tamaño, por 3 unidades se pedían 7 euros. La reposición de huertos para autoconsumo también está en auge, de forma que la docena de plantas de los reputados pimientos de Herbón costaba de 3 a 3.5 euros, precio similar al del pimiento italiano. El morrón se vendía a 5 euros el lote, el ciento de cebollino a 10 euros y la planta de repollo o berza gallega, entre 10 y 12 euros.

Otros artículos muy demandados en el Día de la Madre eran las flores para regalos, ramos que ofrecía cantando “el chico de las flores” a 7 euros, que se quedaban en 10 llevando dos. Los quesos artesanos se vendían entre 7 y 10 euros el kilo; la miel de la zona y de tenderos de Os Ancares, oscilaba entre 10 y 12 euros el bote. A partir de las 11 horas el recinto ferial era ya un hervidero de gente, y en general los comerciantes se mostraban satisfechos con las transacciones realizadas, que confirman que la feria de Paiosaco sigue en los puestos altos de la provincia en cuanto a venta de productos frescos de huerta y proximidad.

Promoción del comercio en Cee

Mercado dominical de Cee Cedida

Excelente fin de semana comercial en Cee como continuación de la iniciativa de promoción llevada a cabo el sábado por la asociación de empresarios, en colaboración con el Concello de Cee, actividad que resultó muy exitosa.

No se quedó atrás la jornada de feria de este domingo, con presencia de 70 puestos ambulantes, con textil, calzado, bisutería, alimentación y otros. El comercio local apuraba las últimas compras de ”asagallos” para las madres, con animación destacada, al igual que ocurría en los locales de hostelería.