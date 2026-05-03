Los vecinos de A Laracha se manifestarán el sábado en contra de la planta de biogás

La charla celebrada el sábado en el monasterio de Soandres Cedida

La oposición vecinal a la planta de biogás proyectada en Soandres vivirá el sábado una nueva movilización con la manifestación convocada en A Laracha a las 12 horas, con salida desde la plaza Les Sables d’Olonne. Será una de las movilizaciones más multitudinarias organizadas por la plataforma Stop Biogás A Laracha que desde hace semanas viene desarrollando numerosas iniciativas para evidenciar el rechazo y tratar de frenar la instalación de este proyecto en el rural larachés.

Una de las últimas fue la charla informativa celebrada el sábado en el monasterio, en la que participaron numerosos vecinos y especialistas y que evidenció el nivel de implicación existente en torno a este asunto. Estas acciones han servido para reforzar la organización del movimiento vecinal, que mantiene su actividad tanto en la calle como en el ámbito administrativo.

Alegaciones

Desde la plataforma están trabajando intensamente en la parte más importante: la presentación de alegaciones, que es lo que en la práctica impedirá el asentamiento de la planta de biogás. Desde la plataforma ya han elaborado un modelo de alegaciones que han hecho llegar a los afectados para que, según su situación concreta, presenten sus reclamaciones ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

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El documento elaborado por los afectados recoge un amplio conjunto de argumentos técnicos, urbanísticos y ambientales. Uno de los aspectos que se cuestionan es la cercanía de la instalación a núcleos de población. Las alegaciones señalan que el estudio de impacto ambiental limita el análisis a un radio de 500 metros, mientras que los efectos derivados de la actividad pueden alcanzar distancias superiores. Desde el punto de vista urbanístico, el texto incide en que la planta se ubicaría en suelo rústico con distintos niveles de protección, lo que, según los alegantes, resulta incompatible con una actividad industrial de estas características.

En este sentido, se argumenta que el proyecto no puede considerarse un servicio que justifique su implantación en ese tipo de suelo. El impacto ambiental constituye otro de los bloques principales. El proyecto prevé tratar miles de toneladas anuales de residuos orgánicos, incluyendo subproductos de origen animal, lo que implicaría un funcionamiento continuo durante todo el año. Las alegaciones advierten de los riesgos asociados a este volumen de tratamiento, tanto por las emisiones como por la gestión del proceso.

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A ello se suma la previsión de tráfico de camiones vinculados a la actividad. Los vecinos alertan de las consecuencias que esto podría tener sobre la red viaria local y sobre la seguridad en el entorno, además del incremento del tránsito pesado.

Especial atención recibe la afección al río Anllóns, situado junto a la parcela prevista para la planta. El documento advierte del volumen de vertidos contemplado y del riesgo de contaminación en caso de fallos en el sistema de depuración, así como de la posible afectación a hábitats del entorno fluvial.

En materia de salud, las alegaciones ponen el foco en la emisión de olores y contaminantes derivados del tratamiento de residuos orgánicos, así como en la posible generación de bioaerosoles. Según exponen, el estudio no analiza en profundidad las consecuencias que estos factores podrían tener sobre la población más cercana. También se recoge la afección al patrimonio cultural, al situarse la instalación en las proximidades de la Mámoa de Chousa Grande, un elemento catalogado cuya protección podría verse comprometida por la implantación del proyecto.

Además de este modelo de alegaciones, la plataforma está organizando apoyos entre vecinos para ayudar en la tramitación, especialmente a personas mayores a las que se les puede dificultar realizar el trámite. De hecho, los afectados pondrán a disposición diversos lugares para poder ayudar a cubrir las alegaciones. También facilitarán a los vecinos con afecciones pulmonares información sobre las partículas contaminantes y el mapa para que los servicios médicos puedan hacer los informes correspondientes sobre la afectación de la planta sobre la salud.