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Laracha

A Laracha rebajará un 10% la tasa de basura a aquellos que apuesten por generar menos residuos y por la correcto gestión de los mismos

Los interesados pueden presentar la solicitud por vía telemática o bien de forma presencial en el Edificio Administrativo

Redacción
04/05/2026 23:25
Contenedores de basura colocados en la plaza de Paioaco
Contenedores de basura colocados en la plaza de Paioaco
EC
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El Concello de A Laracha mantendrá abierta hasta el día 1 de junio la posibilidad de solicitar una reducción del 10% en la tasa de recogida de basura. 

La medida va dirigida a quienes quieran participar en los programas municipales de reducción de residuos. 

La iniciativa deriva de la reciente adaptación de la ordenanza fiscal 3.4 a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, normativa de ámbito estatal que obliga a que las tasas cubran el costo real del servicio. 

La actualización de las tarifas aplicada por el Ayuntamiento por imperativo legal viene acompañada, no obstante, de medidas de carácter social y ambiental que permiten reducir el importe del recibo mediante la implicación activa dela ciudadanía en la correcta gestión de los residuos. 

En concreto, la bonificación del 10% está vinculada a la participación en los programas municipales ‘Ti tes a chave’, que fomenta el uso del contenedor marrón para la recogida de materia orgánica en los núcleos urbanos y en la urbanización Monte Claro de Cabovilaño, o en el de compostaje doméstico, destinado a las viviendas del rural. 

Para beneficiarse de esta reducción será imprescindible presentar una solicitud por vía telemática o de manera presencial en el registro municipal -tanto en el Edificio Administrativo como en el vivero de empresas del polígono. 

Este trámite deberán completarlo todas las personas interesadas, incluidas aquellas que ya participan actualmente en alguno de los programas.  

La reducción se aplicará íntegramente en el recibo del segundo semestre de 2026 y se mantendrá vigente también durante el año 2027. L

a nueva ordenanza municipal también contempla bonificaciones en la cuota para familias numerosas de de categoría general (20%) y de categoría especial (40%). 

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