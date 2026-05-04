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Laracha

Belén do Campo incide en A Laracha en la importancia de los puntos limpios móviles

La Xunta aportó 61.000 euros para la adquisición de este servicio que ayuda a luchar contra los vertidos incontrolados

Redacción
04/05/2026 22:53
Belén do Campo visitó el punto limpo de A Laracha
Belén do Campo visitó el punto limpo de A Laracha
Moncho Fuentes
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó ayer el punto limpio móvil adquirido por el Concello de A Laracha, que este lunes estuvo instalado en la iglesia de San Julián de Coiro, para la recogida de residuos especiales. La representante del Gobierno autonómico estuvo acompañada por el alcalde de A Laracha, José Manuel López, puso este municipio como ejemplo claro de colaboración institucional, de aprovechamiento eficaz de los recursos públicos y de como los apoyos de la Administración se traducen en proyectos reales y útiles para la ciudadanía. 

De hecho, este municipio coruñés se benefició en la convocatoria de 2025 de distintas aportaciones que suman casi 101.000 euros, entre las que se encuentra la destinada a la adquisición del punto limpio móvil (61.000 euros). Belén do Campo informó de que el nuevo punto limpio móvil está facilitando el depósito de residuos voluminosos y especiales por parte de los más de 11.700 habitantes del municipio. 

Desde el pasado 16 de febrero este servicio visitó 11 parroquias: Torás, Lestón, Caión, Lendo, Lemaio, Cabovilaño, Vilaño, Golmar, Montemaior, Soandres y Erboredo. A mayores, esta semana estará en Coiro y la segunda semana de mayo acudirá a Soutulllo, para prestar un servicio que evita la proliferación de vertidos incontrolados. La delegada puso en valor también el compromiso y el esfuerzo continuado del Concello larachés en este ámbito, apostando por una gestión moderna, sostenible y eficiente de los residuos. La implicación municipal está siendo clave para acercar estos servicios a todas las parroquias y para concienciar.

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