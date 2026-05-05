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Laracha

La CMAT organiza el 12 de mayo en Caión una jornada divulgativa sobre el eclipse

Redacción
05/05/2026 20:50
21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra
Eclipse solar visto en 2015 en Fisterra
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El centro sociocomunitario de Caión acogerá el próximo 12 de mayo una jornada de divulgación sobre el eclipse. La iniciativa está coordinada por la CMAT y promovida por la Axencia Turismo de Galicia, con la colaboración del Clúster Turismo de Galicia y la Asociación de Astroturismo Costa da Morte

La actividad está dirigida principalmente al sector turístico y a la prensa local, con el objetivo de ofrecer información práctica y rigurosa sobre este fenómeno astronómico para su correcta difusión entre los visitantes. El programa combinará contenidos teóricos y prácticos a lo largo de la mañana. Incluirá una charla-coloquio sobre astronomía básica del eclipse y su observación segura, así como una sesión específica centrada en la fotografía del fenómeno. 

En este apartado participará Fernando Rey Daluz, experto en divulgación científica acreditado por la Fundación Starlight, que impartirá una sesión especializada y dirigirá una práctica de fotografía y observación solar con simulación del eclipse. La jornada será gratuita, aunque con aforo limitado a 50 personas, por lo que será necesario inscribirse previamente.

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