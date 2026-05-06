Laracha

A Laracha festexa as Letras Galegas con música, baile e teatro para todos os públicos

A maior parte das propostas céntranse na fin de semana do 16 e 17 de maio, incluída a Festa dos Maiores

Redacción
06/05/2026 20:40
Unha exhibición folclórica na Laracha
O Concello da Laracha preparou un amplo programa para festexar as Letras Galegas coa música, o baile tradicional e o teatro como principais protagonistas. 

As propostas están pensadas para todos os públicos e céntranse na fin de semana da celebración. 

Unha das principais apostas será o concerto de Mamá Cabra o sábado 16 na praza Les Sables d’Olonne (18.00 horas), pensado para o público familiar, no que combina ritmos actuais con contidos didácticos, fomentando hábitos saudables e o desenvolvemento psicomotriz a través da música e do movemento. 

O domingo 17, Día das Letras Galegas, na mesma praza (18.00 horas) haberá un espectáculo de música e baile tradicional galegos coas asociacións culturais Santa María de Torás, Arume de Caión e Queiroga de Paiosaco. 

A programación complétase cunha serie de actividades dirixidas ao público infantil e familiar. O mércores 13 na biblioteca de Caión desenvolverase o contacontos sensorial ‘No monte’, de 1 Mar de Cores, unha proposta para maiores de 3 anos e as súas familias que combina narración oral, marionetas e estimulación sensorial en contacto coa natureza. 

O xoves 14 na biblioteca de Paiosaco haberá outro espectáculo para maiores de 3 anos, ‘A gran viaxe das Letras Galegas’, de A Xanela do Maxín. 

O día 15 na biblioteca da Laracha está previsto un obradoiro creativo de fundas e caderno de lectura a cargo de O Faiado de Nin, para o que se precisa inscripción. 

Como é habitual, para a clausura das actividades municipais haberá a tradicional exposición dos traballos no biblioteca larachesa, en Paiosaco e en Caión. 

Os cursos de teatro rematarán con dúas funcións o días 16 (‘Operación Barranco’), e o 17 o grupo infantil presentará ‘O mago de Oz’. 

Ademais, o sábado 16 terá lugar unha nova edición da Festa dos Maiores. O prazo de inscripción será ata o día 12 de maio. 

As persoas empadroadas deberán de abonar 15 euros e as que non o estén, 30.

