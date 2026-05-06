Diario de Ferrol

Laracha

Volven as xornadas formativas para as familias larachesas desde o servizo de atención temperá

O programa comezará o 26 de maio cunha sesión sobre o trastorno de espectro autista

Redacción
06/05/2026 20:47
Vista do Edificio Administrativo da Laracha
O Concello de Laracha porá en marcha a finais de maio e en xuño a terceira edición das ‘Xornadas para familias desde o Servizo de Atención Temperá’, unha iniciativa dirixida a familias con nenos e nenas de entre 0 e 6 anos de idade. 

O programa inclúe catro sesións formativas nas que se abordarán cuestións clave relacionadas co desenvolvemento infantil, a crianza e o benestar dos menores, ofrecendo ás familias ferramentas prácticas e orientación especializada. 

A primeira será o 26 de maio (17.00 a 18.30 horas) baixo o título ‘Sinais de alarma TEA. Importancia da intervención precoz’ e impartida pola logopeda Lorena Vilouta. 

A segunda será o 2 de xuño e titularase ‘Primeiros auxilios pediátricos’. 

A terceira prográmase para o 9 de xuño, xirará sobre ‘Uso das pantallas en menores de 6 anos’ e será dirixida por la terapeuta Tamara Carro. 

O programa pecharao o 16 de xuño a psicóloga María Cal falando de ‘Desenvolvemento emocional na infancia’. 

As sesións terán lugar no Edificio Administrativo e para asistir hai que inscribirse de xeito gratuito a través do formulario in liña habilitado na web e nas redes municipais

