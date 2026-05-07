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Laracha

A Laracha vuelve a incentivar las compras en el comercio local repartiendo 40.000 euros en bonos

Las bases del programa saldrán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial da Provincia

Redacción
07/05/2026 22:28
Rocío López, José Manuel López y Ana Carmen Jiménez durante la presentación
Rocío López, José Manuel López y Ana Carmen Jiménez durante la presentación
Mar Casal
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El Concello de A Laracha dio a conocer el contenido de la cuarta edición de la campaña ‘Eu merco na Laracha’, iniciativa dirigida a dinamizar la economía local e incentivar el consumo de cercanía mediante descuentos directos en las compras y servicios realizados en los negocios adheridos. 

El programa volverá a contar con una partida municipal de 40.000 euros y permitirá repartir entre la clientela un total de 1.333 chequeras con 30 euros en bonos.

Las bases, que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), establecerán que podrán beneficiarse de esos bonos todas las personas mayores de 18 años empadronadas en el municipio.

Durante la presentación, el alcalde, José Manuel López Varela, explicó que las anteriores ediciones fueron todo un éxito e incidió en que se trata de un programa “específico de apoio ao comercio local e á veciñanza”, además de resaltar que el objetivo central del mismo “é impulsar o consumo a nivel local” a través dunha iniciativa financiada “con fondos propios e directos do orzamento municipal”. 

López Varela animó a comercios y vecinos a participar “porque, a fin de contas, vainos beneficiar a todos”. La concejala de Promoción Económica, Rocío López, especificó que cada una de las 1.333 chequeras estará formada por tres bonos de 10 euros cada uno, para repartir hasta un máximo de 30 euros por persona. 

El funcionamiento será el mismo de ediciones anteriores: por cada 20 euros de compra se podrá descontar un bono de 10 euros. 

En el acto también intervino la agente de empleo, Ana Carmen Jiménez, quien detalló los plazos del programa. 

Tanto los establecimientos como los vecinos podrán formalizar su inscripción desde la publicación de las bases en el BOP hasta el 22 de mayo. 

Posteriormente, los bonos podrán recogerse y utilizarse entre el 2 y el 30 de junio. También apuntó que en el caso de haber más solicitudes que chequeras, serán adjudicadas mediante sorteo.

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