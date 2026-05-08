El Concello larachés explica a la comunidad educativa la situación de la antena junto al Otero Pedrayo

Reunión del alcalde de A Laracha con los vecinos y familias del CEIP Otero Pedrayo Cedida

El Concello de A Laracha mantuvo este viernes una reunión con representantes de la comunidad educativa del CEIP Otero Pedrayo y vecinos de la zona para informar sobre la situación administrativa del proyecto de instalación de una estación base de telefonía móvil en una parcela situada junto al colegio. En el encuentro participaron el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Educación, Patricia Bello; el secretario municipal y la técnica de Urbanismo.

Por parte del centro acudieron representantes de la dirección y de la ANPA, además de vecinos del entorno preocupados por el desarrollo del expediente. Durante la reunión, el gobierno local expuso los pasos dados desde la presentación del proyecto en el año 2023. Entre ellos figuran los requerimientos realizados a la empresa promotora, la paralización de las obras decretada en su momento y las actuaciones posteriores desarrolladas por el Concello.

Esa paralización continúa vigente en la actualidad. Uno de los puntos centrales del encuentro fue la explicación del marco legal que regula este tipo de infraestructuras. El Concello trasladó que se trata de una normativa estatal que limita de manera muy significativa la capacidad de actuación municipal. Según se explicó, el proyecto está sometido a un régimen de declaración responsable, por lo que no precisa licencia urbanística municipal.

De este modo, la intervención del Concello queda reducida a comprobar la compatibilidad urbanística de los usos del suelo y la existencia de las autorizaciones sectoriales que resulten obligatorias. Esta situación fue uno de los aspectos trasladados a las familias y vecinos para aclarar el margen real de actuación de la administración local.

El alcalde informó también de que el Concello continúa realizando gestiones y solicitando asesoramiento especializado con el objetivo de contar con todas las garantías posibles dentro del expediente. En este sentido, ya se han pedido informes técnicos y jurídicos al Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Desde el gobierno local reiteran que seguirán informando a la comunidad educativa y a la vecindad sobre el contenido de los informes solicitados y sobre cualquier novedad que se produzca en el procedimiento. El Concello insiste en que continuará trabajando dentro de sus competencias en una cuestión que genera preocupación ciudadana, especialmente entre las familias del CEIP Otero Pedrayo y los vecinos del entorno de la parcela donde está prevista la estación base de telefonía móvil.