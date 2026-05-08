La defensa del Anllóns: el eje que une a Bergantiños frente a la planta de biogás

Río Anllóns a su paso por Gabenlle, A Laracha

El río Anllóns se ha convertido en el gran eje de unión de Bergantiños frente al proyecto de planta de biogás previsto en Soandres, A Laracha. La preocupación por la posible afección de vertidos de aguas mal depuradas no se limitaría al municipio larachés, sino que se extiende a los concellos por los que discurre el río, que se abastecen de él o que tienen en su cauce uno de sus principales valores naturales, paisajísticos y económicos. Sobre esas posibles consecuencias está alertando la plataforma Stop Biogás A Laracha, que está extendiendo sus movilizaciones a los municipios bergantiñáns “bañados polo río Anllóns”.

Desde el colectivo insisten en que “a comarca de Bergantiños debe permanecer unida e loitar contra este desastre”. Esa preocupación por el río centra buena parte del modelo de alegaciones distribuido por la plataforma. En el documento se advierte de los posibles impactos sobre la hidrología y el ecosistema fluvial del Anllóns, al considerar que el emplazamiento proyectado “convierte a la planta en una amenaza potencial para la calidad química y biológica del agua, afectando no solo a la fauna local sino a todos los usos aguas abajo”.

Las alegaciones recogen que la planta generaría una fracción líquida de digestato de 50.947 metros cúbicos anuales, con elevada carga orgánica y amoniacal. El texto cuestiona la capacidad del sistema de depuración previsto y alerta de que cualquier fallo podría provocar vertidos incompatibles con el estado ecológico del río. También se menciona el riesgo de escorrentías desde las plataformas de maniobra de camiones, con posible arrastre de hidrocarburos y restos de purines hacia el cauce en episodios de lluvia intensa.

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Además, el documento recuerda que el entorno del Anllóns alberga hábitats protegidos y especies sensibles como la anguila, la salamandra rabilarga, la nutria o la rana patilarga. Asimismo, el Concello de A Laracha sitúa entre sus principales preocupaciones “o risco de posibles vertidos ao río Anllóns, principal curso fluvial do municipio e fonte de captación de auga de consumo para unha parte significativa dos fogares da Laracha”.

Carballo también presentará alegaciones en este sentido. Según expertos consultados por el gobierno municipal, el proyecto “desvirtúa o obxectivo real dunha planta de biogás”, porque destina una parte mínima al tratamiento de purines y concentra gran parte de la carga en lodos de conserveras, restos de mataderos y residuos industriales. El Concello advierte del riesgo de presencia de metales pesados que los sistemas de depuración convencionales no eliminarían con facilidad, una situación que se agravaría en verano por el bajo caudal del río. “Máis alá do impacto ambiental, os técnicos alertan dun risco sanitario real”, señalaron.

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El Concello de Coristanco también está valorando presentar alegaciones. Su alcalde, Juan García, confirmó contactos tanto con su homólogo larachés como con representantes de la plataforma, y comparte la preocupación por las posibles consecuencias sobre el río. A esta oposición se suman Cerceda, Culleredo y Arteixo, que también alegarán contra la planta, no por el Anllóns sino por otros afluentes, los olores, el tráfico pesado y la merma de calidad de los vecinos.

Manifestación

Toda la comarca mira ahora a la manifestación convocada este sábado en A Laracha bajo el lema 'Defendamos o noso río'. La marcha saldrá a las 12 horas de la plaza Les Sables d’Olonne y pasará por las calles Manuel Murguía, la 1ª Travesía López Astray, avenida López Astray, Rosalía de Castro, Plácido Pedreira Álvarez, Carballo, Lugo, Epifanio Campo Núñez, Luis Martínez Vázquez, José Manuel Ferreira Penedo y la avenida Finisterre, hasta llegar a la Praza do Concello.

La plataforma remarcó el carácter pacífico de la movilización, definida como una “acción colectiva, planificada e organizada” para expresar opiniones, quejas y exigencias sin violencia. El acto concluirá con la lectura de un manifiesto. El PSOE de Bergantiños también confirmó su participación. Los socialistas reclaman “un non definitivo” al proyecto por las consecuencias medioambientales que, según advierten, podría tener para A Laracha, Carballo, Coristanco, Cabana o Ponteceso.

El coordinador comarcal, José Manuel Pérez Abelenda, señaló que “o rexeitamento da cidadanía a este proxecto é claro, e esta manifestación será a proba de que non debemos permitir a instalación da planta de biogás na Laracha”. La portavoz socialista local, Inés Ramos López, invitó “a toda a veciñanza a sumarse a esta acción para defender o noso medio natural, o noso río e o noso municipio”.

La campaña continuará el domingo, a las 12 horas, en el Casino de Carballo, con una charla en la que participarán Evaristo Domínguez Rial, Laura Barral y Vanessa Abeleira.