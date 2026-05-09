Multitudinaria manifestación contra la planta de biogás en A Laracha

Manifestación de la planta de biogás en A Laracha Raúl López Molina

Cientos de personas se manifestaron este sábado contra la planta de biogás en A Laracha. La multitudinaria protesta convocada por la Plataforma Stop Biogás, salió de la Praza Les Sables d´Olonne, y tras recorrer varias calles terminó en la Praza do Concello, donde se leyó un manifiesto de repulsa. “Morremos nós e o Anllóns”, era el mensaje de la pancarta que encabezaba la marcha portada por miembros del colectivo, aunque le seguían muchos otros que expresaban el mismo rechazo a la macroplanta.

La plataforma convocante calificó de "histórica" la marcha de este sábado, con "miles" de participantes y anuncia nuevas protestas para impedir las instalaciones en este municipio.

El alcalde larachés, José Manuel López Varela, miembros del Gobierno local y del resto de la Corporación, también lideraban la protesta, a la que acudieron otros regidores de la zona como los de Carballo y Culleredo, además de diputados y representantes políticos del PSOE y del BNG.

“Si aire puro queremos respirar, a planta de biogás ten que parar”, “Biogás non. Fóra contaminación”, “Non á planta de biometano. Atentando contra á saúde e o medio ambiente” o “O rural non é un polígono industrial”, eran otros de los muchos mensajes de rechazo que portaban los manifestantes, mientras cantaban y coreaban consignas contra las instalaciones. “O noso cheiro é o voso diñeiro”, “Rueda, escoita, A Laracha está en loita”, “A Laracha non se vende”, "Queremos aires puro, non futuro escuro" o “A auga do Anllóns non se compra con millóns”, gritaban los asistentes durante la marcha.

En la protesta también se escenificó la muerte de la parroquia de Soandres, donde está previsto instalar la planta, a modo de entierro con el mensaje “Enterro de Soandres” y una coreografía en la plaza, con cánticos y baile. En la lectura del manifiesto de la plataforma en la plaza reiteraron su oposición a la planta, poniendo el foco en las afecciones que sufriría el agua del río Anllóns, las viviendas y el patrimonio de la zona. Además, solicitaron a todas las corporaciones que pidan a la Xunta la paralización del proyecto, en especial al Concello larachés para que medie ante su partido.

Las viviendas habitadas más próximas se encuentran a unos 300 metros del emplazamiento previsto, por lo que alertaron de graves problemas para la salud como dolores de cabeza, alteraciones del sueño, problemas respiratorios crónicos, además de los malos olores y la destrucción del rural. “Presentan un risco moi elevado para a vida no rural. Degradan o territorio no que se asentan porque non xestionan eficazmente os residuos, e estes acaban depositados nas leiras ou en gabias sen control, contaminando os acuíferos”, subrayaron.

Además, en la lectura del manifiesto alertaron de que en un radio de 3 kilómetros, alrededor de 500 viviendas “non poderían respirar este aire nauseabundo”, y eses mismos inmuebles perderían su valor en el mercado. Los olores, además de A Laracha, afectarían a concellos próximos como Arteixo, Culleredo, Cerceda y Carballo, según denunciaron.

Aunque admitieron que no están en contra de las energías renovables, insistieron en que ésta no es la solución, ya que, indicaron, “destrúe a calidade de vida no rural, atenta contra a saúde pública e so deixa deterioro e contaminación”. “O modelo de macroplantas a estas escala e deste modo, onde teñen cabida todo tipo de residuos, non é a solución. Causa un maior problema e perxuizo no territorio onde se asentan e contaminan os nosos recursos naturais: terra, auga e aire”, subrayaron. Además, insistieron en que el rural gallego y el español, no puede “seguir sendo destino das infraestructuras que ninguén quere pretos das cidades”.

Desde la Plataforma Stop Biogás solicitan una regulación específica sobre estas plantas y piden a la Xunta y al Gobierno estatal que paralicen el proyecto mientras no exista una normativa. Además, indicaron que el problema que ahora están sufriendo los vecinos laracheses pueden tenerlo otros, por lo que no puede admitirse “nin no teu pobo nin no meu”. “As industrias alimentarias e macro plantas gandeiras deben asumir os seus propios residuos, e non destinar este problema ao rural, e crear zonas de sacrificio con poboacións cercanas”, señalaron, al tiempo que destacaron que la planta “de bio non ten nada”.

“Pensade na pegada de carbono deses 24 camións diarios chegados desde calquera punto de España e incluso de Europa, para verter os seus residudos en Soandres”, añadieron. Por otra parte, el diputado socialista Aitor Bouza, que estuvo presente en la marcha para mostrar su rechazo a las instalaciones, denunció que la planta de biogás es “un atentando contra o medio ambiente e contra á forma de vida dos veciños da Laracha, que non van ter ningún beneficio con esta nova planta”.

En líneas similares se expresó el BNG, con un rechazo total. Cinco concellos de la zona, A Laracha, Arteixo, Cerceda, Culleredo y Carballo, ya anunciaron que presentarán alegaciones contra la planta. Hoy, domingo, habrá una charla en el Casino carballés con expertos en la materia, a las 12.00 horas.

Manifestación en A Laracha Raúl López Molina