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Laracha

A Laracha refuerza el cuerpo de policía con cuatro auxiliares

Los efectivos prestarán servicio durante los próximos seis meses 

Redacción
10/05/2026 10:39
Los auxiliares de la policía con miembros del Gobierno local
Los auxiliares de la policía con miembros del Gobierno local
CL
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El Concello de A Laracha acaba de incorporar cuatro auxiliares de Policía Local, que prestarán su trabajo durante los próximos seis meses. Los nuevos efectivos fueron recibidos por el alcalde, José Manuel López Varela; los concejales José Ramón Martínez Barbeito y Pablo Cambón; y el oficial de la Policía Local, Víctor Vilanova. En el encuentro, además de darles la bienvenida, abordaron la organización del trabajo para los próximos meses.

El refuerzo del personal se produce coincidiendo con la llegada de la época estival, cuando se concentra una mayor programación de actividades multitudinarias sociales, festivas, culturales y deportivas en el término municipal. Los auxiliares contribuirán al operativo de control y seguridad en las fiestas de todas las parroquias, que se concentran especialmente entre finales de la primavera y el verano, así como en los eventos organizados directamente por el Concello y el tejido asociativo local.

También se prestará apoyo en los principales puntos de referencia turística y de ocio, entre los que destaca la playa de Caión el área recreativa de Gabenlle, que registran una gran afluencia de visitantes durante estas fechas. Actualmente el Concello larachés cuenta con cuatro agentes de policía en servicio. Además, está en marcha el proceso para incorporar otros dos efectivos, tal como indican desde el Gobierno local.

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