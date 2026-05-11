Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Salvamos Cabana considera incompatible la planta de biogás con la protección del río Anllóns

Tilde de preocupante que una instalación de esas características se pretendar implantar en una espacio fluvial en el que debería prevalecer el principio de precaución ambiental

Redacción
11/05/2026 17:42
A Laracha acogió el sábado una manifestación contra el proyecto
A Laracha acogió el sábado una manifestación contra el proyecto
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El colectivo Salvamos Cabana recuerda que la parcela en la que se pretende instalar la planta de biogás proyectada para A Laracha linda por uno de sus lados con el río Anllóns, por lo que supone “un riesgo inasumible para el medio hídrico y para el equilibrio ecológico del río”. 

La entidad incide en que la planta prevé tratar hasta 63.000 toneladas anuales de residuos, incluyendo purines, lodos industriales y residuos de matadero clasificados como Sandach, materiales todos ellos con un elevado potencial de afección ambiental. 

A ello habría que sumar la generación prevista de 50.947 metros cúbicos anuales de aguas residuales industriales procedentes de la fracción líquida del digestato, por lo que “cualquier fallo estructural, vertido accidental, error humano o episodio de lluvias intensas podría provocar una contaminación directa de las aguas superficiales del Anllóns y afectar de forma grave a la red hidrográfica. 

La asociación cita también otros impactos negativos asociados al proyecto, caso del incremento del tráfico pesado, la emisión de olores y contaminantes atmosféricos y la degradación del paisaje rural y de la calidad de vida. 

Alude también a la proximidad del entorno protegido de la Mámoa de Chousa Grande y a los riesgos inherentes al almacenamiento de biogás a alta presión en una zona catalogada como de alto riesgo de incendios forestales. 

Por todo ello, valora el proyecto como incompatible con la preservación ambiental del entorno del río Anllóns. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

A Laracha acogió el sábado una manifestación contra el proyecto

Salvamos Cabana considera incompatible la planta de biogás con la protección del río Anllóns
Redacción
Los auxiliares de la policía con miembros del Gobierno local

A Laracha refuerza el cuerpo de policía con cuatro auxiliares
Redacción
Manifestación de la planta de biogás en A Laracha

Multitudinaria manifestación contra la planta de biogás en A Laracha
Redacción
Río Anllóns a su paso por Gabenlle, A Laracha

La defensa del Anllóns: el eje que une a Bergantiños frente a la planta de biogás
A. Pérez Cavolo