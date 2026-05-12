A Laracha culmina con éxito dos nuevas acciones formativas del programa integrado de empleo

Asistentes a uno de los programas integrados de empleo desarrollados en A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha ha culminado con éxito dos acciones formativas de su programa integrado de empleo.

Es el caso de las vinculadas a las áreas de gestión logística y de introducción a la Inteligencia Artificial, con las que los participantes ampliaron conocimientos y capacidades para aumentar sus opciones de inserción laboral.

Para completar el itinerario formativo de las personas desempleadas favorecidas por la iniciativa, esta semana se llevará a cabo otra formación sobre conducción de carretillas elevadoras, en la que los participantes también tendrán la oportunidad de realizar un período de prácticas en empresas especializadas del sector, lo que les permitirá adquirir experiencia y reforzar sus posibilidades de encontrar un empleo.

A finales de este mes comenzarán las últimas acciones formativas incluidas en el programa. Se trata de las especialidades de ‘Seguridade e hixiene na industria alimentaria’ y ‘Administración e aplicacións informáticas de xestión”.

Desde el programa integrado de empleo se realiza una labor de prospección laboral y se gestionan ofertas de empleo remitidas por las empresas.