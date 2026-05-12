A Laracha reforzará este verano su oferta de campamentos, deporte y actividades de aventura

Participantes en un campamento de verano de A Laracha EC

El Concello de A Laracha presentó su programación municipal de verano para los meses de julio y agosto, una oferta que volverá a combinar campamentos, deporte, tecnología y actividades de naturaleza.

La programación mantiene algunas de las iniciativas con mayor aceptación de años anteriores e incorpora nuevas propuestas dirigidas tanto a niños y adolescentes como, en algunos casos, a personas adultas.

El gobierno local destacó que el programa busca fomentar el ocio activo, la convivencia y el contacto con el entorno natural, además de ampliar las opciones disponibles para las familias del municipio.

Entre las actividades más consolidadas volverán a celebrarse los campamentos de verano de Caión, que se desarrollarán en dos turnos durante la primera mitad de julio y combinarán surf, actividades acuáticas, talleres y juegos.

También regresará el Divercamp, previsto del 3 al 7 de agosto, con propuestas relacionadas con la música, el baile, los idiomas y la robótica. La programación incorpora además varias novedades.

Una de las principales será el nuevo Campamento Multideporte, dirigido a alumnado de infantil y primaria y previsto del 27 al 31 de julio en el pabellón municipal larachés.

Otra de las nuevas propuestas será el Campamento Pirata, pensado para niños de entre 4 y 6 años y programado entre el 29 de junio y el 3 de julio.

El deporte volverá a tener un peso importante dentro de la programación estival.

El campus de fútbol se celebrará del 20 al 24 de julio en los campos municipales de A Laracha y A Porta Santa de Paiosaco para jóvenes de entre 5 y 15 años.

El de baloncesto tendrá lugar del 3 al 7 de agosto en el pabellón municipal y estará dirigido a participantes de entre 6 y 15 años.

La tecnología y la innovación también ganarán protagonismo este verano.

Entre las novedades figura un taller de construcción de karts para niños de 9 a 11 años, que se desarrollará en dos turnos durante julio y permitirá trabajar con kits de ingeniería aplicada y probar los vehículos en un circuito adaptado.

Además, el 28 de julio se celebrará una actividad de realidad virtual y simulador de Fórmula 1 dirigida a mayores de 12 años y adultos.

Entre las propuestas para la juventud destaca también Pena Aventura Park, una experiencia multiaventura de dos días en Portugal con estancia incluida y prevista para el 13 y 14 de julio.

La programación incluirá una ruta a caballo del 17 de julio, la salida en kayak al Ézaro del 31 de julio, rafting en el río Ulla el 12 de agosto, una jornada multiaventura en Padrón, paintball en A Coruña, una visita al Urban Planet de Oleiros o el regreso este año del barranquismo en Pontevedra.

El plazo de inscripción para los campamentos abrirá el lunes 18 de mayo