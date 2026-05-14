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Laracha

Fallece el expresidente del Laracha C.F. Ricardo Rabuñal González

Redacción
14/05/2026 22:05
Cementerio de Santa María de Torás
Archivo
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Conmoción en A Laracha por el fallecimiento de Ricardo Rabuñal González, ex constructor larachés y antiguo presidente del Laracha C.F., a los 75 años de edad. Muy conocido en el municipio, pertenecía a una familia ampliamente vinculada a la vida social y empresarial local. 

Sus restos mortales son velados en el Tanatorio del Grupo Bergantiños de A Gándara y este viernes, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la conducción del cadáver y el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Torás, con posterior sepelio en el cementerio nuevo de A Laracha.

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