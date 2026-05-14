Los vecinos de Soandres ultiman las alegaciones contra la planta de biogás

Varios vecinos de la zona completando las alegaciones contra la planta de biogás en la escuela de A Revoltiña Mar Casal

La cuenta atrás para presentar alegaciones contra la planta de biogás proyectada en Soandres (A Laracha) entra en su recta final y la movilización vecinal continúa creciendo. Miembros de la plataforma Stop Biogás Laracha llevan ya varios días en la escuela de A Revoltiña ayudando a los afectados a preparar y registrar sus escritos antes de que finalice el plazo de exposición pública, fijado para el próximo 26 de mayo.

La plataforma recuerda que actualmente existen varios modelos de alegaciones a disposición de los vecinos y que se puede optar por uno o por varios, aunque solo se puede presentar un documento por vecinos. A los modelos elaborados por el propio colectivo vecinal, el Concello de A Laracha y Ecologistas en Acción, se sumó este jueves otro difundido por Salvemos Cabana, que incide en buena parte de los mismos argumentos de rechazo al proyecto.

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Entre ellos figuran las posibles afecciones por olores y emisiones contaminantes derivadas del tratamiento de hasta 63.500 toneladas anuales de residuos, incluyendo purines, lodos y residuos Sandach. El documento alerta de la emisión de gases como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano o partículas contaminantes y advierte del posible impacto sobre la calidad del aire y la salud pública.

Las alegaciones también ponen el foco en el riesgo para el río Anllóns por el vertido de aguas residuales industriales procedentes del digestato. El modelo sostiene que un fallo estructural, un vertido accidental o episodios de lluvias intensas podrían afectar gravemente al cauce fluvial y a toda la red hidrográfica de la zona. Otro de los aspectos destacados es la afección patrimonial.

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El escrito recuerda la proximidad de la planta a la Mámoa de Chousa Grande. A ello se suman las críticas por el aumento previsto de tráfico pesado, los riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de biometano y la posible incompatibilidad del proyecto con el modelo rural y paisajístico de Soandres.

El modelo difundido por la propia plataforma Stop Biogás Laracha profundiza además en las posibles consecuencias directas sobre la salud de los vecinos más próximos. Las alegaciones sostienen que las emisiones derivadas del funcionamiento de la planta podrían afectar especialmente a personas con patologías respiratorias, cardiovasculares o alergias severas, incluyendo incluso la posibilidad de adjuntar informes médicos para acreditar situaciones de vulnerabilidad.

Mientras continúa el proceso de presentación de alegaciones, la plataforma sigue también buscando apoyos en otros municipios. Esta misma semana varios miembros del colectivo se desplazaron hasta Coristanco, donde mantuvieron una reunión con vecinos y representantes locales para trasladar la necesidad de mantener una respuesta conjunta entre todos los municipios afectados por el proyecto.