Cerca de 700 personas en el Homenaxe a los mayores en A Laracha

Fiesta de los mayores el pasado año en A Laracha IG

La Festa Homenaxe a las personas mayores que se celebra este sábado en A Laracha reunirá a 670 comensales, lo que confirma la buena acogida de este evento. La comida será en el pabellón del instituto Agra de Leborís. La apertura de puertas será a las 13.15 horas, y un cuarto de hora se oficiará la misa, para seguir con la comida propiamente dicha, con un menú a base de pulpo, carne asada y postre.

Tras la comida, los asistentes podrán disfrutar de una tarde de baile a cargo del Trío Tapioka. Además, al rematar la comida, el alumnado de “Baile en Liña” ofrecerá una exhibición, donde demostrará el trabajo realizado durante todo el curso. En la actividad participan 70 personas.

Por otra parte, ayer por la tarde se abrió la exposición con los trabajos elaborados por los alumnos participantes en la programación municipal durante este curso. Se encuentra en el bajo de la biblioteca municipal y se podrá visitar hasta el martes en horario de 17:00 a 21:00 horas, con manualidades pintura al óleo, dibujo, restauración de tapizaría, macramé, encaje o cerámica