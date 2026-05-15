Laracha
Graduación de Bachillerato en el IES Agra de Leborís de A Laracha
Los jóvenes celebraron su fiesta de fin de curso, con un emotivo acto en el pabellón
El IES Agra de Leborís de A Laracha celebró este viernes su fiesta de graduación de Bachillerato por todo lo alto. El acto tuvo lugar en el pabellón del instituto por tener más capacidad.
De los 60 alumnos que cursaron segundo este curso, obtuvieron el título en la convocatoria ordinaria 40. El centro concedió tres matrículas de honor a 3 estudiantes brillantes en toda la etapa, destacando el alto nivel del alumnado y el esfuerzo realizado durante este curso.