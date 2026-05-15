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Laracha

Graduación de Bachillerato en el IES Agra de Leborís de A Laracha

Los jóvenes celebraron su fiesta de fin de curso, con un emotivo acto en el pabellón 

Redacción
15/05/2026 20:35
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha (7)_80635.70
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Mar Casal
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El IES Agra de Leborís de A Laracha celebró este viernes su fiesta de graduación de Bachillerato por todo lo alto. El acto tuvo lugar en el pabellón del instituto por tener más capacidad. 

Galería

Graduación del IES Agra de Leborís, en imágenes

Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galasVer más imágenes

De los 60 alumnos que cursaron segundo este curso, obtuvieron el título en la convocatoria ordinaria 40. El centro concedió tres matrículas de honor a 3 estudiantes brillantes en toda la etapa, destacando el alto nivel del alumnado y el esfuerzo realizado durante este curso. 

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