Graduación de Bachillerato en el IES Agra de Leborís de A Laracha

Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha Mar Casal

El IES Agra de Leborís de A Laracha celebró este viernes su fiesta de graduación de Bachillerato por todo lo alto. El acto tuvo lugar en el pabellón del instituto por tener más capacidad.

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De los 60 alumnos que cursaron segundo este curso, obtuvieron el título en la convocatoria ordinaria 40. El centro concedió tres matrículas de honor a 3 estudiantes brillantes en toda la etapa, destacando el alto nivel del alumnado y el esfuerzo realizado durante este curso.