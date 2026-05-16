Más de 670 mayores participan en la Festa Homenaxe de A Laracha

Momento del homenaje a Manuel Sánchez Tuset en la Festa dos Maiores de A Laracha Cedida

El pabellón del IES Agra de Leborís acogió este sábado una nueva edición de la Festa Homenaxe aos nosos maiores, organizada por el Concello de A Laracha y en la que participaron 670 personas mayores de 55 años, jubiladas o pensionistas del municipio.

La jornada comenzó a las 13.30 horas con una misa oficiada por los párrocos Manuel Boullón y Manuel Mallo. Posteriormente, el alcalde, José Manuel López Varela, dio la bienvenida a los asistentes y repasó las distintas actividades que el Concello desarrolla a lo largo del año para las personas mayores, especialmente aquellas orientadas a combatir la soledad no deseada. El almuerzo incluyó empanada, pulpo á feira, carne asada, postre y café.

Antes del baile, que comenzó sobre las 17.30 horas, el alumnado de la actividad de Bailes en Liña del programa municipal “Saudables” ofreció una exhibición. Como es habitual en este homenaje, el alcalde y la concejala de Servizos Sociais, Rocío López, entregaron un detalle institucional a las personas de mayor edad asistentes al evento. En esta edición fueron reconocidos Josefa Esperanza Vázquez Castiñeiras, vecina de A Agrela, en Lestón, de 101 años, y Manuel Sánchez Tuset, de Porta Santa, también en Lestón, de 94 años.