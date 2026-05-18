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Laracha

El Concello de A Laracha adjudicará en breve los contratos de los servicios de roza y desbroce

Los trabajos empezarán por las parroquias de Lestón, Lendo y Coiro y las vías de acceso a la playa de Caión

Redacción
18/05/2026 21:09
Un tractor desbrozando la cuneta de una carretera de Torás
Un tractor desbrozando la cuneta de una carretera de Torás
EC
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El Concello de A Laracha anuncia la inminente adjudicación de los contratos de los cinco lotes en los que se divide el servicio de roza y desbroce de cunetas y parcelas públicas. 

El Ayuntamiento destinará 128.000 euros de fondos propios para actuar en más de 300 kilómetros de carreteras locales, 83 kilómetros de pistas forestales y cerca de 32 hectáreas de terrenos y parcelas de titularidad municipal que no están incluidos en el contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. 

Los lotes 1 (parroquias de Cabovilaño, Caión, Lemaio, Lendo, Torás y Vilaño) y 4 (caminos forestales en todo el municipio) será adjudicado a Agroforestal Rodríguez. El lote 2 (Coiro, Erboedo y Soandres), a Rosa Mar Caamaño Alvite. El lote 3 (Lestón, Golmar, Montemaior y Soutullo), a Serbergan S.L. Y el lote 5 (parcelas y terrenos de titularidad municipal), a la empresa larachesa Forpón. 

La adjudicación de los cinco lotes a cuatro firmas diferentes permitirá que puedan actuar de manera simultánea y agilizar los trabajos. La intención del Concello es iniciar los trabajos cuanto antes en las parroquias de Lestón, Lendo y Coiro, y en las vías de acceso a la playa de Caión.

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