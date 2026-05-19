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Laracha

El rechazo a la planta de biogás vuelve este miércoles al Parlamento gallego

El BNG presentó una proposición no de ley pidiendo la paralización cautelar del proyecto

A. Pérez Cavolo
19/05/2026 22:02
La plataforma Stop Biogás Laracha en el Parlamento
La plataforma Stop Biogás Laracha en el Parlamento
Cedida
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Los vecinos afectados por el proyecto de planta de biogás previsto en A Laracha volverán este miércoles al Parlamento de Galicia coincidiendo con el debate de una proposición no de ley impulsada por el BNG para reclamar la paralización cautelar de la iniciativa.

 La plataforma vecinal confirmó que asistirá a la sesión parlamentaria tras ser invitada por la formación nacionalista. Según trasladó el colectivo, la propuesta que será debatida en el pleno solicita la paralización cautelar del proyecto, no declararlo como estratégico, denegar la autorización ambiental y elaborar de manera inmediata una normativa específica que regule este tipo de instalaciones en Galicia. 

Manifestación contra la planta de biogás en A Laracha

Carballo quiere “blindar” la protección del río Anllóns frente a la planta de biogás

Más información

Además de la iniciativa impulsada por el BNG, la plataforma anunció que también acudirá al Parlamento invitada por el PSdeG para seguir la pregunta que los socialistas dirigirán al Gobierno gallego sobre el proyecto de A Laracha y las preocupaciones trasladadas por los vecinos. 

Desde el colectivo vecinal agradecieron públicamente el “apoio institucional” recibido en las últimas semanas y defendieron que ahora corresponde a los representantes políticos posicionarse ante las demandas planteadas por la ciudadanía. “A veciñanza falou, agora toca que respondan os que nos representan”, señalaron.

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