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Laracha

La comisión de fiestas de A Laracha se renueva, con el apoyo de las asociaciones

Por primera vez se incorporan asociaciones culturales, deportivas y vecinales del municipio

Redacción
19/05/2026 22:34
La nueva comisión de fiestas de A Laracha
La nueva comisión de fiestas de A Laracha
MN
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La tarde del lunes fue aprovechada para el acto de presentación de la remozada comisión de fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción de A Laracha. El equipo fue presentado en los jardines del área recreativa Maximino Canedo. Este año se ofrece una directiva reformada, aunque conserva algunos componentes de anteriores gestiones en años sucesivos. 

Preside de nuevo la entidad Josechu Campos, respaldado por Cecilia, Irene, José Ramón, Antonio Moncho, Fernando y Antonio. Como novedad, se incorporan asociaciones culturales, deportivas y vecinales del municipio larachés como componentes del Laracha CB de baloncesto, ACD Fonte da Virxe de Estramil y AC Santa María de Torás

El presidente del colectivo echa de menos la incorporación de juventud, pero evalúa muy positivo la ayuda del tejido de las asociaciones larachesas. La entidad organiza las fiestas de la Asunción, del 14 al 17 de agosto, con el cartel de actos prácticamente definido, a falta de algunos pequeños flecos, dado que el equipo ya comenzó a trabajar a principios de año. 

Se ofrecerán atracciones de grandes orquestas y grupos de prime nivel para animar las verbena y conciertos, además de animación diurna en el callejero local y actos socio culturales y deportivos para llenar el día. En cuanto a la financiación, se aplicarán ingresos voluntarios de los vecinos en cuenta bancaria, ayudas de casas comerciales y empresas del municipio y su área y apoyos de estamentos oficiales.

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