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Laracha

Santa María de Torás prepara el Día da Muiñeira como anticipo de la Foliada por su 45 aniversario

Empezará el domingo a partir de las 17.30 

Redacción
19/05/2026 22:35
Presentación eventos de la Asociación Cultural Santa María de Torás
Presentación eventos de la Asociación Cultural Santa María de Torás
Cedida
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La Asociación Cultural Santa María de Torás prepara dos citas con la cultura popular que convertirán A Laracha en la capital del baile y la música tradicional gallega. La primera será el próximo domingo 24 de mayo con el IV Día da Muiñeira, que será un anticipo de la Foliada que celebrará el 13 de junio para festejar el 45 aniversario de la entidad. 

El alcalde larachés, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Patricia Bello, recibieron ayer a parte de la directiva de la entidad-encabezada por la presidenta, Almudena Martínez- para presentar conjuntamente el cartel de los eventos. El Día da Muiñeira dará comienzo en la Praza do Concello, a partir de las 17.30 horas, donde se iniciará el desfile de los participantes hasta la Praza Les Sables d’Olonne, espacio donde tendrá lugar la actividad principal. 

Está prevista la participación de unas 200 personas, de 19 grupos y 9 entidades del municipio y de otros concellos próximos. Además de la anfitriona, confirmaron su presencia Arume de Caión, Queiroga de Paiosaco, Nemeth (Carballo), Carcaxía (Malpica), Grupo de Baile e Gaitas Santaia, Garrulaxe de Cecebre, Asociación de Veciños Castrillón (A Coruña) y A.X. Xiradela (Arteixo). 

La fiesta de aniversario del 13 de junio será también en la Praza Les Sables a partir de las 19.00 horas, con diferentes grupos de música y baile. También habrá una churrascada, con venta de tickets a 18 euros. Desde el Concello animan a acudir a las dos citas

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