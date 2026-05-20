Do Campo destaca la apuesta larachesa por las acciones formativas para desempleados

Las alumnas del curso atendiendo a una persona dependiente en presencia de Belén do Campo y del alcalde, José Manuel López Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo visitó este miércoles el curso de Atención sociosanitaria a personas dependientes que se está impartiendo dentro de las acciones formativas para desempleados (AFD).

La representante del Gobierno autonómico, que estuvo acompañada por el alcalde, José Manuel López Varela, aprovechó para reiterar que A Laracha volverá a contar este año con un obradoiro de emprego gracias a una ayuda de la Xunta de más de 474.000 euros y centrado en instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes y trabajos de carpintería y mueble.

Por lo que se refiere al curso de atención a dependientes, contó con un apoyo de la Xunta de más de 52.000 euros y finalizará el día 11 de septiembre después de 450 horas de formación, a las que están asistiendo 13 alumnos.

Belén do Campo recordó que la Xunta mantiene abierta la convocatoria 2026-2027 das Acciones Formativas para personas Desempleadas (AFD), un programa dotado con 60 millones de euros con el que o Gobierno gallego pretende reforzar la cualificación profesional y facilitar la inserción laboral da ciudadanía.

Durante la visita, la delegada puso en valor esta iniciativa, integrada en el nuevo modelo de formación para el empleo impulsado por la Administración autonómica, basado en una mayor flexibilidad, simplificación administrativa y adaptación a las necesidades reales del tejido empresarial gallego.

La convocatoria incrementó recientemente su presupuesto con 20 millones de euros adicionales para 2026, lo que permitirá ampliar el número de beneficiarios y superar las 10.700 personas participantes previstas.

En la convocatoria 2026-2027 ya fueron aprobados en la provincia de A Coruña un total de 209 cursos repartidos en 23 municipios, promovidos por 6 ayuntamientos y 73 entidades, con una inversión superior a los 11,3 millones de euros.

En el caso concreto de las distintas comarcas de la Costa da Morte, se concedieron 19 acciones formativas por un importe de más de 1,2 millones de euros, que serán desarrolladas por los ayuntamientos de Carballo y A Laracha y por 9 entidades.

Por municipios, se distribuyen en 14 cursos en Carballo, 1 Laracha, 1 en Cee, 1 en Vimianzo, 1 en Zas y 1 en Laxe.