El BNG exige en el Parlamento paralizar la planta de biogás de Soandres y regular este tipo de industrias

Oscar Insua durante el debate sobre la planta de biogás en el Parlamento Cedida

El BNG volvió a reclamar este miércoles en el Parlamento gallego la paralización inmediata de la plante de biogás proyectada en Soandres, en A Laracha, y la elaboración de una normativa propia que ordene la implantación de este tipo de industrias en Galicia. La proposición no de ley fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular y ante la asistencia de los propios afectados que acudieron a la sesión.

El diputado nacionalista Óscar Insua defendió que el proyecto promovido por Bioenergía A Coruña supone un riesgo para el entorno del río Anllóns y para los núcleos próximos, y acusó a la Xunta de intentar traer a Galicia “toda a merdallada que ninguén quere”. También recordó que el Gobierno gallego ya rechazó proyectos similares en otros municipios.

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Durante el debate, Insua citó la oposición vecinal y municipal que ha generado la planta, con el rechazo de concellos como A Laracha, Carballo, Coristanco, Cerceda, Culleredo y Arteixo, además de la Diputación de A Coruña. El diputado detalló que la instalación ocuparía más de 95.000 metros cuadrados de suelo rústico, trataría 63.500 toneladas anuales de residuos, prevé 13 camiones diarios, consumiría 1,5 millones de litros de agua al año y generaría más de 30.000 toneladas de efluentes líquidos y cerca de 20.000 toneladas de digestato sólido.

Insua criticó además que el estudio ambiental no modele los olores pese a que el núcleo de Vista Alegre está a menos de 300 metros. También aludió al alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, del PP, quien tras visitar plantas similares en Burgos y Tarragona afirmó que los olores eran “insoportables”. El BNG insistió en que Galicia necesita una regulación específica para fijar criterios ambientales, urbanísticos y de distancia respecto a viviendas antes de autorizar nuevas plantas de biogás.