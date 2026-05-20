El PSOE cuestiona el apoyo de la Xunta a la planta de biogás larachesa: “Paga a pena arruinarlle así a vida á xente?”

Besteiro con los afectados por el proyecto de la planta de biogás de A Laracha Cedida

La portavoz de Industria del PSOE en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias, también reclamó este miércoles la paralización del proyecto de la planta de biogás de A Laracha al considerar que existen “riscos graves” derivados de su proximidad a viviendas, de la posible afección al río Anllóns y del impacto sobre espacios protegidos.

Durante su intervención en el pleno, la diputada socialista cuestionó el respaldo de la Xunta al proyecto y lanzó una pregunta directa al Gobierno gallego y al PP: “Paga a pena arruinarlle así a vida á xente?”. Iglesias sostuvo que el conflicto generado en torno a la planta es consecuencia “dun xeito de gobernar” basado en anunciar proyectos antes de consultar a la población afectada. La parlamentaria aseguró que entre los vecinos de la zona existe una creciente sensación de “abandono e impotencia” ante una tramitación que, según denunció, se está desarrollando “de costas á xente”.

En este sentido, incidió en las dimensiones de la instalación proyectada y en el impacto que tendría sobre el día a día de la parroquia, con tráfico pesado continuo, movimiento de miles de toneladas de residuos y posibles afecciones ambientales y patrimoniales.

Na Laracha o alcalde intenta quedar ben coa xente, e en Santiago obedecen ás directrices do Goberno de Rueda Patricia Iglesias, diputada del PSOE

Iglesias criticó además que la Xunta esté impulsando este tipo de iniciativas mediante la declaración de proyectos prioritarios autonómicos y modificaciones normativas que facilitan su implantación en suelo rústico, dejando a los concellos y a la ciudadanía “sen capacidade real de decisión”. La diputada socialista defendió que Galicia necesita soluciones planificadas para la gestión de residuos ganaderos, pero rechazó que se implanten infraestructuras de este tipo sin regulación específica, sin planificación previa y sin consenso social.

También cargó contra la postura del Partido Popular, al que acusó de mantener una posición ambigua sobre la planta. Recordó que el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, apoyó en el pleno municipal iniciativas contrarias al proyecto, mientras que el Grupo Popular votó en el Parlamento en contra de propuestas que reclamaban mayores garantías ambientales y más participación vecinal.

“Na Laracha o alcalde intenta quedar ben coa xente, e en Santiago obedecen ás directrices do Goberno de Rueda”, afirmó Iglesias, quien advirtió de que esta situación deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Antes del debate, los miembros de la plataforma Stop Biogás Laracha fueron recibidos por el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, acompañado por la portavoz socialista en A Laracha, Inés Ramos.