A Laracha adjudicará en breve la mejora integral del centro sociocultural da Ínsua

Centro sociocutural de Caión Cedida

El Concello de A Laracha concluirá en los próximos días el proceso de contratación de la ejecución del proyecto de renovación integral de del Centro Sociocultural de Insua de Caión. El edificio acoge actualmente dos espacios diferenciados: el consultorio médico y las dependencias que el Concello cede a diferentes colectivos del tejido asociativo caionés.

El objetivo del proyecto es mejorar el comportamiento energético del inmueble e incrementar el confort térmico en su interior, por medio de una renovación integral del envolvente del edificio con un sistema SATE en las fachadas, reforzando el aislamiento de la cubierta y sustituyendo el sistema de calefacción. Una vez listas las obras, se trasladará a este edificio el comedor escolar. El presupuesto ronda los 171.400 euros cofinanciados por el Concello y la Xunta.