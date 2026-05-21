Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha adjudicará en breve la mejora integral del centro sociocultural da Ínsua

La intervención presenta un presupuesto 171.400 euros y será cofinanciada entre el Concello y la Xunta

Redacción
21/05/2026 21:29
Centro sociocutural de Caión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha concluirá en los próximos días el proceso de contratación de la ejecución del proyecto de renovación integral de del Centro Sociocultural de Insua de Caión. El edificio acoge actualmente dos espacios diferenciados: el consultorio médico y las dependencias que el Concello cede a diferentes colectivos del tejido asociativo caionés. 

El objetivo del proyecto es mejorar el comportamiento energético del inmueble e incrementar el confort térmico en su interior, por medio de una renovación integral del envolvente del edificio con un sistema SATE en las fachadas, reforzando el aislamiento de la cubierta y sustituyendo el sistema de calefacción. Una vez listas las obras, se trasladará a este edificio el comedor escolar. El presupuesto ronda los 171.400 euros cofinanciados por el Concello y la Xunta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha adjudicará en breve la mejora integral del centro sociocultural da Ínsua
Redacción
Manifestación contra la planta de biogás en A Laracha

Carballo pide que no se autorice la planta de biogás de Soandres por el riesgo para el abastecimiento
A. Pérez Cavolo
Las alumnas del curso atendiendo a una persona dependiente en presencia de Belén do Campo y del alcalde, José Manuel López

Do Campo destaca la apuesta larachesa por las acciones formativas para desempleados
Redacción
Miembros de la plataforma Stop Biogás Laracha este miércoles en el Parlamento

Avalancha de alegaciones contra la planta de biogás en el Concello larachés
A. Pérez Cavolo