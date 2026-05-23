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Laracha

A Laracha volverá a participar en programas de intercambio juvenil con Italia y Georgia

El Concello prepara una nueva edición del Día do Deporte, que será el 6 de junio con diferentes disciplinas

Redacción
23/05/2026 23:02
Día del Deporte el pasado año en A Laracha
IG
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El Concello de A Laracha volverá a participar en programas de intercambio juvenil que se realizarán este verano en Venecia (Italia) y Tiflis (Georgia). En el caso de Venecia, será la quinta experiencia de estas características que oferta el Concello, con la colaboración de la Escuola Polo Tecnico Professionale I.I.S. Venier de la ciudad italiana, donde serán alojados los participantes. El viaje será del 20 al 27 de junio. 

El intercambio con Georgia será el segundo y se realizará entre el 4 y el 11 de julio en colaboración con Centro de Lengua y Cultura Española “Abanico”. La estancia será en un hotel de Tiflis, y el programa también incluye actividades de carácter recreativo, social, cultural, formativo y convivencial. 

Los dos programas están dirigidos a jóvenes de 18 a 30 años. La preinscrición, exclusiva para empadronados en el concello, se realizará entre los días 28 de mayo y el 1 de junio. Hay diez plazas disponibles para cada una de las opciones. En caso de ser necesario, se realizará un sorteo público el 2 de junio en la Casa da Cultura. 

Los participantes viajarán acompañados de monitores en los dos casos. La inscripción para Venecia es de 350 euros, y para Georgia, 400. Incluyen viajes en avión, desplazamientos en destino, alojamiento, manutención en régimen de pensión completa y el coste de las actividades que se lleven a cabo. 

Por otra parte, el sábado 6 de junio A Laracha celebra el XVI Día do Deporte. Será de 10.30 a 13.30 horas y tendrá como epicentro la plaza Les Sables d´Olonne, aunque también se extenderá hasta la plaza da Cultura, pistas polideportivas y el pabellón del Agra de Leborís. Fútbol, baloncesto, tiro con arco, mountain bike, ajedrez, equitación, billarda, marcha nórdica, pista de obstáculos, zumba o escalada tobogán son algunas de las propuestas

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