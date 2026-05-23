El BNG lleva al Parlamento europeo la preocupación social por la planta de biogás 

A Laracha acogió recientemente una manifestación contra el proyecto Raúl López

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para denunciar la preocupación social y ambiental generada por el proyecto de la planta de biogás de Soandres, en A Laracha.

Según expone la representante nacionalista, la instalación pretende producir fertilizante orgánico para generar biometano mediante el tratamiento de 63.500 toneladas de residuos. Se trata de un proyecto que esta provocando un amplio rechazo vecinal por los posibles impactos sobre la salud, la calidad del agua y del aire en la comarca.

En su pregunta, la eurodiputada alerta también de la posible afectación a la zona LIC y ZEC del río Anllóns, ya que el proyecto estaría previsto en un área de alto valor ambiental y patrimonial, además de su proximidad a varios núcleos de población. Ana Miranda señala que Galicia está en la cola del país y de la UE en superficie protegida dentro de la Rede Natural 2000 y critica que la protección ambiental sea una cuestión secundaria para los gobiernos autonómico y estatal. En su iniciativa parlamentaria, el BNG pregunta a la Comisión Europea si tiene conocimiento de este proyecto y de su posible afectación a zonas naturales protegidas, así como de las medidas concretas adoptadas por los gobiernos para garantizar la conservación de estos espacios singulares.

Por otro lado, el grupo municipal del PSOE de Coristanco registró una moción para su debate en el próximo pleno en la que solicita el rechazo institucional del proyecto de la planta de biogás por el “grave risco que supón para o río Anllóns”. El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, considera que este proyecto supone “un importante risco ambiental moi grave e inasumible para o Anllóns e para o benestar da poboación de Bergantiños”.

Pérez Abelenda recuerda que el río Anllóns “é un dos principais valores naturais da comarca, vertebrando espazos agrícolas, zonas de lecer e ecosistemas de alto interese, ademais de ser un elemento esencial para a calidade de vida da veciñanza”.